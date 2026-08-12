ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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ВСУ успешно провели наступление на фронте и освободили несколько населенных пунктов и отвергли российские войска на нескольких участках.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

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Продвижение ВСУ на фронте — что известно

По данным аналитиков, Силы обороны Украины уволили 19 населенных пунктов: Зеленый Гай, Новохатское, Грушевское, Толстой, Звезду, Ялту, Поддубное, Мирное, Воскресенко, Январское, Воронное, Терновое, Березовое, Степное, Калиновское, Привилье, Злагоду.

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Кроме того, украинским защитникам удалось отбросить российские силы в районах населенных пунктов Новопавловка, Новогеоргиевка, Новониколаевка, Новогригоровка, Запорожское и Привольное.

Наступление ВСУ на фронте / © Deepstatemap

Наступление ВСУ на Александровском направлении — последние новости

Ранее воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины успешно продвинулись на Александровском направлении. Во время этой операции украинские защитники выбили росиян из 26 населенных пунктов и вернули под контроль более 745 квадратных километров украинской земли.

По словам президента Владимира Зеленского, в течение наступательных действий украинских сил потери российской армии достигли по меньшей мере 9550 человек погибшими и более 6600 ранеными.

Кроме того, командир 95-й бригады ВСУ сообщил о циничных распоряжениях российского командования. По его данным, потери врага в восемь раз превысили украинские, а раненых военных РФ неоднократно принуждали снова идти в штурмы.

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