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ВСУ перешли в наступление и освободили много сел: Зеленский впервые раскрыл детали операции
По словам Зеленского, в наступательной операции принимают участие воины ДШВ и другие подразделения. За полгода удалось освободить территорию 745 квадратных километров, а именно 26 сел.
С января по август 2026 года Вооруженные силы Украины провели наступательную операцию на Александровском направлении.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 августа.
Потери России в наступлении ВСУ
По его словам, в операции принимают участие воины ДШВ и другие подразделения. Он добавил, что российские потери составили по меньшей мере 9550 человек убитыми и еще более 6600 человек ранеными во время наступления украинских сил.
Деоккупировали 26 сел в трех областях
Зеленский отметил, что за полгода операции удалось освободить территорию 745 квадратных километров, а именно 26 сел Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей возвращены под контроль Украины.
«Сегодня главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, начальник Генштаба Игорь Скибюк и командующий ДШВ ВСУ Олег Апостол доложили о результатах активных действий и дальнейших шагах. Эта наша наступательная операция выполнена четко — именно так, как и было определено», — подчеркнул глава государства.
Ситуация на фронте — последние новости
Напомним, ранее об успешных контратаках ВСУ на Александровском направлении сообщали аналитики Института изучения войны (ISW). По их информации, ВСУ зачистили Константиновку от разведгруппы врага и вернули 26,7 кв. км территории на этом направлении.
Тем временем глава Кремля Путин в панике из-за неудач на фронте. Этим летом темпы продвижения российской армии стали самыми низкими за последние годы. The Wall Street Journal пишет, что из-за неудач диктатор РФ провел кадровые перестановки в высшем военном руководстве РФ.