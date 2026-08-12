ВСУ перешли в наступление и освободили много сел: Зеленский впервые раскрыл детали операции

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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С января по август 2026 года Вооруженные силы Украины провели наступательную операцию на Александровском направлении.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 августа.

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Потери России в наступлении ВСУ

По его словам, в операции принимают участие воины ДШВ и другие подразделения. Он добавил, что российские потери составили по меньшей мере 9550 человек убитыми и еще более 6600 человек ранеными во время наступления украинских сил.

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Деоккупировали 26 сел в трех областях

Зеленский отметил, что за полгода операции удалось освободить территорию 745 квадратных километров, а именно 26 сел Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей возвращены под контроль Украины.

«Сегодня главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, начальник Генштаба Игорь Скибюк и командующий ДШВ ВСУ Олег Апостол доложили о результатах активных действий и дальнейших шагах. Эта наша наступательная операция выполнена четко — именно так, как и было определено», — подчеркнул глава государства.

Ситуация на фронте — последние новости

Напомним, ранее об успешных контратаках ВСУ на Александровском направлении сообщали аналитики Института изучения войны (ISW). По их информации, ВСУ зачистили Константиновку от разведгруппы врага и вернули 26,7 кв. км территории на этом направлении.

Тем временем глава Кремля Путин в панике из-за неудач на фронте. Этим летом темпы продвижения российской армии стали самыми низкими за последние годы. The Wall Street Journal пишет, что из-за неудач диктатор РФ провел кадровые перестановки в высшем военном руководстве РФ.

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