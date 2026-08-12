ЗСУ перейшли у наступ та звільнили багато сіл: Зеленський вперше розкрив деталі операції

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Від січня до серпня 2026 року Збройні сили України провели наступальну операцію на Олександрівському напрямку.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у середу, 12 серпня.

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Втрати Росії у наступі ЗСУ

За його словами, в операції беруть участь воїни ДШВ та інші підрозділи. Він додав, що російські втрати становлять щонайменше 9550 осіб убитими та ще понад 6600 осіб пораненими під час наступу українських сил.

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Деокупували 26 сіл у трьох областях

Зеленський зазначив, що за пів року операції вдалося звільнити територію 745 квадратних кілометрів, а саме 26 сіл Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей повернуто під контроль України.

«Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, начальник Генштабу Ігор Скибюк та командувач ДШВ ЗСУ Олег Апостол доповіли про результати активних дій і подальші кроки. Ця наша наступальна операція виконана чітко — саме так, як і було визначено», — підкреслив глава держави.

Ситуація на фронті — останні новини

Нагадаємо, раніше про успішні контратаки ЗСУ на Олександрівському напрямку повідомляли аналітики Інституту вивчення війни (ISW). За їхньою інформацією, ЗСУ зачистили Костянтинівку від розвідгрупи ворога та повернули 26,7 кв. км території на цьому напрямку.

Тим часом очільник Кремля Путін у паніці через невдачі на фронті. Цього літа темпи просування російської армії стали найнижчими за останні роки. The Wall Street Journal пише, що через невдачі диктатор РФ провів кадрові перестановки у вищому військовому керівництві РФ.

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