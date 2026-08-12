Компенсація до 100% вартості: хто та як зможе отримати соціальне житло в оренду

В Україні запроваджують соціальну оренду житла / © ТСН.ua

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В Україні набрав чинності новий рамковий закон «Про основні засади житлової політики», який остаточно скасовує застарілий радянський Житловий кодекс 1983 року та змінює саму філософію забезпечення громадян житлом. Замість імітації турботи у вигляді багаторічних паперових черг, держава впроваджує реальні інструменти, одним з яких стане фонд соціального житла для надання в оренду.

Про це розповіла голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в інтерв’ю пресслужбі апарату Верховної Ради.

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Філософія соціальної оренди та цифрова прозорість

Новий підхід розмежовує інструменти залежно від фінансових можливостей родини: пільгова іпотека чи фінансовий лізинг передбачені для тих, хто має стабільний дохід і готовий стати власником, а соціальна оренда — для тих, хто наразі не може придбати житло. Керувати цим фондом будуть спеціальні оператори соціального житла — муніципальні неприбуткові організації, які працюватимуть із вразливими групами населення. Для усунення корупційних ризиків та ручного керування буде створено Єдину інформаційно-аналітичну систему, яка автоматично взаємодіятиме з державними реєстрами та показуватиме людині доступні програми.

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«Якщо ж придбати житло людина зараз не може, для неї передбачена соціальна оренда», — підкреслила Олена Шуляк.

Ключові параметри та конкретні обмеження щодо доходу сім’ї, вартості житла та норм площі будуть визначені в окремому спеціальному законі «Про житловий фонд соціального призначення», ухвалення якого заплановане на перший квартал дві тисячі двадцять сьомого року. Це є частиною зобов’язань України перед Європейським Союзом за програмою Ukraine Facility. Отримані платежі за соціальну оренду не зникатимуть у бюджеті, а спрямовуватимуться до спеціального револьверного фонду для будівництва нового соціального житла, що забезпечить сталість системи.

Формула оплати: правило 30 відсотків

Найважливішим принципом нової моделі є фінансова доступність оренди для людей із невисоким рівнем доходу. Держава впроваджує чіткий механізм, який гарантує, що орендна плата не стане непосильним тягарем для сімейного бюджету.

«Базовий принцип соціальної оренди такий: плата за неї не може перевищувати 30% доходу родини. Усе, що вище цієї межі, компенсує держава або громада», — пояснила голова Комітету.

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Для сімей із невеликим доходом рівень державної компенсації може сягати 70%, а для найбільш вразливих категорій громадян соціальна оренда може стати фактично безоплатною, коли держава покриватиме всі 100% вартості.

Пріоритети для ВПО, ветеранів та постраждалих від війни

Окрему увагу нова житлова політика приділяє людям, які найбільше постраждали від російської агресії, адже саме повномасштабне вторгнення оголило гостроту житлового питання. Внутрішньо переміщені особи, ветерани та люди, які втратили домівки, знаходяться в центрі реформи і матимуть пріоритетний доступ до інструменту соціальної оренди. Держава вже заклала значні кошти — понад 43 млрд гривень до кінця 2027 року — на забезпечення житлових потреб цих категорій громадян.

«Для мене принципово, що ми говоримо не про разову допомогу, а про сталу систему, у якій захисник чи вимушений переселенець має реальний, гарантований шлях до власного даху над головою», — наголосила Шуляк.

Нова система дозволяє комбінувати різні інструменти підтримки, як конструктор, під конкретну ситуацію людини, уникаючи при цьому забороненої міжнародним правом подвійної компенсації за одну й ту саму втрату. Ветерани та ВПО можуть поєднувати сертифікати «єВідновлення» з пільговою іпотекою «єОселя» або користуватися розширеними умовами іпотеки, де держава компенсує значну частину першого внеску та щомісячних платежів. Впровадження соціальної оренди за європейськими стандартами є не просто формальною вимогою для євроінтеграції, а реальним кроком до побудови ефективної та прозорої системи захисту громадян.

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Де побудують перші соціальні квартири за кошти ЄС

Як стало відомо раніше, Україна вже отримала перші сто мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку із запланованих чотирьохсот мільйонів на реалізацію пілотного проєкту. Завдяки цим коштам частина українців зможе отримати безкоштовне житло або скористатися пільговою орендою у п’яти містах-фіналістах: Кропивницькому, Кременчуці, Львові, Миколаєві та Житомирі. Ці громади пройшли жорсткий поетапний відбір серед двадцяти п’яти претендентів, і саме на їхній базі держава на практиці відпрацьовуватиме нову модель для подальшого масштабування на всю країну.

Усі збудовані в рамках цієї ініціативи об’єкти залишатимуться винятково у комунальній власності громад, а рішення про надання квартир місцева влада ухвалюватиме самостійно під час голосувань на сесіях рад. Окрім переселенців, беззаперечний пріоритет на заселення матимуть багатодітні родини, люди з інвалідністю, сім’ї військовослужбовців та загиблих захисників, а також діти-сироти. Водночас діятиме суворий фінансовий фільтр: якщо статки родини дозволяють їй самостійно взяти пільгову іпотеку чи вступити до житлово-будівельного кооперативу, претендувати на соціальні квадратні метри вона вже не зможе.

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