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«Я вважаю, що разом із фінансуванням Сил оборони одним із головних пріоритетів державної політики має стати боротьба з бідністю. Про стан економіки часто судять за макроекономічними показниками. Але для більшості українських родин усе значно простіше: людина приходить до магазину і бачить, що з кожним місяцем може купити все менше. Дорожчають продукти, ліки, пальне, а зрештою кожне таке подорожчання оплачує звичайна українська родина. У 2025 році рівень бідності в Україні становив майже 37 відсотків — істотно більше, ніж до початку повномасштабної війни. Це означає, що боротьба з бідністю вже не може залишатися лише одним із напрямів соціальної політики. Вона має стати одним із головних критеріїв усіх економічних і бюджетних рішень держави», — зазначив Терехов.

Одним із ключових блоків пропозицій є підвищення рівня життя українців. Пропонується вже з 2027 року встановити мінімальну заробітну плату на рівні не менше 10 тисяч гривень, підвищити мінімальну пенсію до 6 тисяч гривень, переглянути соціальні стандарти відповідно до реальної вартості життя, а також запровадити знижену ставку ПДВ у розмірі 5% на соціально значущі продукти харчування, лікарські засоби та інші товари першої необхідності.

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«Людина, яка працює, не повинна жити від зарплати до зарплати, а пенсіонер — обирати між харчуванням і ліками. Потрібні нові орієнтири в політиці мінімальної заробітної плати та пенсії. Необхідно послідовно скорочувати розрив між доходами людей і реальною вартістю життя. Заробітної плати має вистачати на гідне життя, а пенсія повинна бути оцінкою багаторічної праці людини, а не виплатою, якої недостатньо навіть для задоволення базових потреб», — заявив очільник АПМГ.

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Окремий комплекс ініціатив стосується підтримки вимушених переселенців. Ігор Терехов пропонує законодавчо визначити маршрут ВПО — від евакуації до повноцінної інтеграції в громаді, підвищити допомогу на проживання до 4500 грн, гарантувати її виплату протягом перших шести місяців після евакуації, розвивати соціальне житло, субсидовану оренду й доступну іпотеку, а також запровадити механізм компенсації за фактично недоступне житло.

Важливий пакет пропозицій стосується ветеранської політики, а також освіти, медицини та соціальної сфери. Окремий блок присвячений людям, які забезпечують життєдіяльність прифронтових територій.

«Усі ці пропозиції можна обговорювати, уточнювати та вдосконалювати. Але переконаний, що всі ми погодимося з головним — прифронтові громади, вимушені переселенці і люди, які продовжують працювати під обстрілами, потребують не окремих разових рішень, а цілісної державної політики», — резюмував Ігор Терехов.

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