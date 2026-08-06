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У молочній сукні, золотих прикрасах і туфлях на високих підборах: дружина губернатора штату Меріленд привернула увагу
Дон Мур продемонструвала жіночний образ під час офіційного заходу в Аннаполісі.
Губернатор штату Меріленд Вес Мур та його дружина Дон Мур відвідали пресконференцію у Будинку штату Меріленд в Аннаполісі, де разом слухали виступ оратора.
Для заходу перша леді обрала елегантну молочну сукню міді з довгими рукавами і відкладним коміром. Вбрання мало приталений силует, декольте і розкльошену спідницю з розрізом.
Сукню дружина губернатора поєднала з туфлями пастельно-жовтого кольору з відкритими носками, високими контрастними салатовими підборами й високою платформою.
Свій аутфіт Дон доповнила золотими сережками, золотим намистом-ланцюжком, золотим широким браслетом і кількома каблучками. У неї було укладання з локонами і макіяж з яскравою рожевою помадою та пишними віями.