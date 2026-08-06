У молочній сукні, золотих прикрасах і туфлях на високих підборах: дружина губернатора штату Меріленд привернула увагу

Дон Мур / © Getty Images

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Губернатор штату Меріленд Вес Мур та його дружина Дон Мур відвідали пресконференцію у Будинку штату Меріленд в Аннаполісі, де разом слухали виступ оратора.

Для заходу перша леді обрала елегантну молочну сукню міді з довгими рукавами і відкладним коміром. Вбрання мало приталений силует, декольте і розкльошену спідницю з розрізом.

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Дон Мур / © Getty Images

Сукню дружина губернатора поєднала з туфлями пастельно-жовтого кольору з відкритими носками, високими контрастними салатовими підборами й високою платформою.

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Свій аутфіт Дон доповнила золотими сережками, золотим намистом-ланцюжком, золотим широким браслетом і кількома каблучками. У неї було укладання з локонами і макіяж з яскравою рожевою помадою та пишними віями.

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