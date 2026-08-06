ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
351
Час на прочитання
1 хв

У молочній сукні, золотих прикрасах і туфлях на високих підборах: дружина губернатора штату Меріленд привернула увагу

Дон Мур продемонструвала жіночний образ під час офіційного заходу в Аннаполісі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дон Мур

Дон Мур / © Getty Images

Губернатор штату Меріленд Вес Мур та його дружина Дон Мур відвідали пресконференцію у Будинку штату Меріленд в Аннаполісі, де разом слухали виступ оратора.

Для заходу перша леді обрала елегантну молочну сукню міді з довгими рукавами і відкладним коміром. Вбрання мало приталений силует, декольте і розкльошену спідницю з розрізом.

Дон Мур / © Getty Images

Дон Мур / © Getty Images

Сукню дружина губернатора поєднала з туфлями пастельно-жовтого кольору з відкритими носками, високими контрастними салатовими підборами й високою платформою.

Свій аутфіт Дон доповнила золотими сережками, золотим намистом-ланцюжком, золотим широким браслетом і кількома каблучками. У неї було укладання з локонами і макіяж з яскравою рожевою помадою та пишними віями.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie