Чому король Чарльз не привітав Меган Маркл з днем ​​народження

Меган Маркл / © Associated Press

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Меган відсвяткувала свої 45 років у купальнику, стрибнувши у воду з повітряними кульками. Кадр вийшов максимально літнім і безтурботним. Схоже, що того дня герцогиня отримала багато привітань, але жодного від королівської родини, у всякому разу публічного.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Цього року офіційні акаунти короля Чарльза III не публікували привітання для Меган. Втім, це необов’язково означає протест. Є просте пояснення — правило, яке запровадили 2022 року, ще за життя покійної королеви Єлизавети II і згідно з ним, публічні привітання з днем народження для членів королівської родини, які не виконують офіційних обов’язків, публікують лише у випадку «круглих» дат. Тобто лише у випадку, коли дні народження закінчуються на 0.

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Меган Маркл

Саме тому 2024 року принц Гаррі отримав публічне привітання від королівської родини, коли йому виповнилося 40 років.

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Нагадаємо, що принц Гаррі та Меган офіційно перестали виконувати функції працюючих членів британської королівської родини 31 березня 2020 року. Вони оголосили про рішення відійти від цієї ролі у січні 2020-го. Після цього пара оселилася спочатку в Канаді, а згодом у Каліфорнії у Монтесіто, де мешкає зі своїми двома дітьми.

Меган, Гаррі і їхня донька Лілібет / © Instagram Меган Маркл

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