ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
269
Час на прочитання
1 хв

Меган Маркл напередодні свого дня народження опублікувала миле відео з собакою і морозивом

Герцогиня вишукано прорекламувала новий продукт свого бренду, але зробила це практивно перею ювілеєм.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Меган Маркл

Меган Маркл

Меган Маркл 4 серпня святкує своє 45-річчя. Колишня членкиня британської королівської родини, ймовірно, проведе цей особливий день разом із принцом Гаррі та їхніми двома дітьми — семирічним принцом Арчі та п’ятирічною принцесою Лілібет.

Плани на цьогорічний день народження вона не оприлюднювала та, ймовірно, цей день вона відзначить публікацією в Instagram, однак поки що цього ще не зробила.

Натомість герцогиня напередодні свого свята опублікувала миле літнє відео, у якому прорекламувала новий продукт свого бренду — варення. У ролику вона показала, як його їсти літом з морозивом.

Меган Маркл / фото: As Ever

Меган Маркл / фото: As Ever

«Улюблене морозиво Меган з малиновою пастою, ванільним морозивом, кришеним пісочним печивом та квітковою посипкою», — написано під відео.

Меган Маркл / фото: As Ever

Меган Маркл / фото: As Ever

Відео, йомовірно, зняте у саду її дому в Монтесіто, що у Каліфорнії, і у ньому також з’вляється її бігль Мія.

Меган Маркл / фото: As Ever

Меган Маркл / фото: As Ever

А от що стосується образу, то герцогиня одягла білий комлект, що включав топ від бренду Reformation і спідницю від бренду Posse. А ось її аксесуари були також від відомих марок, зокрема обідок на голові від J.Crew, а окуляри від Balenciaga. Традиційними прикрасами, які доповнюють майже кожен образ Меган, стали годинник від Cartier і браслет Cartier Love.

Меган Маркл / фото: As Ever

Меган Маркл / фото: As Ever

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
269
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie