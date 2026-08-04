Меган Маркл напередодні свого дня народження опублікувала миле відео з собакою і морозивом

Меган Маркл

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Меган Маркл 4 серпня святкує своє 45-річчя. Колишня членкиня британської королівської родини, ймовірно, проведе цей особливий день разом із принцом Гаррі та їхніми двома дітьми — семирічним принцом Арчі та п’ятирічною принцесою Лілібет.

Плани на цьогорічний день народження вона не оприлюднювала та, ймовірно, цей день вона відзначить публікацією в Instagram, однак поки що цього ще не зробила.

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Натомість герцогиня напередодні свого свята опублікувала миле літнє відео, у якому прорекламувала новий продукт свого бренду — варення. У ролику вона показала, як його їсти літом з морозивом.

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Меган Маркл / фото: As Ever

«Улюблене морозиво Меган з малиновою пастою, ванільним морозивом, кришеним пісочним печивом та квітковою посипкою», — написано під відео.

Меган Маркл / фото: As Ever

Відео, йомовірно, зняте у саду її дому в Монтесіто, що у Каліфорнії, і у ньому також з’вляється її бігль Мія.

Меган Маркл / фото: As Ever

А от що стосується образу, то герцогиня одягла білий комлект, що включав топ від бренду Reformation і спідницю від бренду Posse. А ось її аксесуари були також від відомих марок, зокрема обідок на голові від J.Crew, а окуляри від Balenciaga. Традиційними прикрасами, які доповнюють майже кожен образ Меган, стали годинник від Cartier і браслет Cartier Love.

Меган Маркл / фото: As Ever

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