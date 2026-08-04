Користь шампанського для серця: нове дослідження здивувало навіть учених

Шампанське / © Associated Press

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Здавалося б, ми вже звикли чути, що для здорового серця найкраще обирати воду, фізичну активність і збалансоване харчування. Проте нове дослідження, про яке розповіло видання The Guardian, несподівано привернуло увагу до ще одного напою — шампанського.

Науковці виявили, що люди, які частіше вживали шампанське чи біле вино, мали нижчий ризик раптової зупинки серця. Разом із цим до потенційно захисних факторів дослідники віднесли регулярне вживання фруктів, підтримання здорової ваги, контроль артеріального тиску, позитивний емоційний стан та вищий рівень освіти.

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Втім, головне ідея дослідження зовсім не в алкоголі, а у тому, що спосіб життя загалом може суттєво впливати на здоров’я серця.

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Зупинка серця — це стан, коли серце несподівано перестає перекачувати кров через небезпечне порушення його електричної активності. Без негайної допомоги, насамперед серцево-легеневої реанімації (СЛР) та використання автоматичного зовнішнього дефібрилятора, якщо він доступний, шанси на виживання стрімко зменшуються буквально з кожною хвилиною. Саме тому вчені вже давно намагаються зрозуміти, які фактори можуть допомогти запобігти таким випадкам ще до їхнього виникнення.

Наймасштабніше дослідження

Автори роботи проаналізували дані понад 500 тисяч учасників британського проєкту UK Biobank. За ними спостерігали у середньому 14 років і за цей час понад три тисячі людей перенесли раптову зупинку серця.

На відміну від більшості попередніх досліджень, цього разу науковці не перевіряли лише кілька окремих звичок. Вони оцінили 56 факторів, які можна змінити, від харчування і фізичної активності до психологічного стану, соціально-економічних умов та особливостей довкілля. Результати виявилися несподіваними, бо за оцінками авторів, від 40 до 63% випадків раптової зупинки серця потенційно можна було б попередити, якби вдалося покращити найнесприятливіші фактори ризику.

Мова йде про шампанське

Саме цей пункт став найнесподіванішим Дослідження показало статистичний зв’язок між помірним споживанням шампанського та білого вина й нижчим ризиком раптової зупинки серця. Це навіть змусило експертів поставити під сумнів давнє уявлення, що потенційний кардіозахисний ефект властивий лише червоному вину.

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У супровідному коментарі до наукової роботи кардіологи зазначили, що механізм такого зв’язку поки що залишається незрозумілим. На сьогодні немає достатніх доказів, щоб стверджувати, що саме шампанське захищає серце. Цілком можливо, що роль відіграють інші чинники способу життя людей, які помірно споживають ці напої.

Важливість гарного настрою

Ще один цікавий висновок дослідження стосується психологічного щастя. Науковці виявили, що позитивний емоційний стан також може знижувати ризик раптової зупинки серця. Це ще раз підтверджує, що здоров’я серцево-судинної системи залежить не лише від фізичних показників, а й від рівня стресу, емоційного виснаження та загальної якості життя.

Не менш важливими залишаються контроль артеріального тиску, підтримання нормальної маси тіла, регулярне вживання фруктів і здорове харчування.

Важливий нюанс

Попри гучні заголовки, кардіологи не змінюють своїх рекомендацій. Фахівці наголошують, що результати дослідження показують зв’язок, але не доводять, що шампанське чи біле вино безпосередньо запобігають раптовій зупинці серця.

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Ба більше, чинні рекомендації щодо профілактики серцево-судинних захворювань залишаються незмінними. Вони радять обмежувати вживання алкоголю, не палити, бути фізично активними, збалансовано харчуватися, контролювати артеріальний тиск і виконувати призначення лікаря.

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