Ваш чоловік постійно критикує, ревнує і хвалиться: психологи пояснили, що це означає насправді

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Чи помічали ви, що за маскою надмірної зухвалості чи ідеальності вашого обранця ховається глибокий страх? Психологи та експерти з відносин попереджають: хронічна невпевненість чоловіка здатна перетворити романтичний союз на справжнє випробування, і назвали головні маркери такої поведінки.

Про це повідомляє Your tango.

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Чоловіча невпевненість руйнує стосунки — що кажуть психологи

Як зазначають у матеріалі про психологію стосунків, через гіркий досвід минулого невпевненість партнера тепер вважається головним червоним прапорцем. Автори пояснюють, що через внутрішні комплекси людина постійно боїться, що її кинуть, і починає поводитися неадекватно, хоча й розуміє, що треба бути спокійнішою.

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Автори матеріалу наголошують, що через внутрішню невпевненість люди часто стають агресивними, зраджують або контролюють партнерів, намагаючись таким чином підвищити свою самооцінку. Змінити це ззовні неможливо, адже причина криється всередині самої людини, тому експерти радять вчасно помічати тривожні дзвіночки.

10 головних ознак хронічно невпевненого чоловіка у повсякденному житті

Вони критикують вас — багато. Постійна критика часто є першою ознакою партнера, який чинить насильство і хронічно невпевнений у собі. Як зазначається у матеріалі, люди, які критикують і принижують інших, роблять це тому, що зазвичай почуваються нижчими за вас. Вони навколо тебе як килимок для дверей. Чоловіки схильні перетворюватися на людей без жодної власної думки. Вони не скажуть, чого насправді хочуть або відчувають, доки не вибухнуть люттю. Невпевнені в собі чоловіки наполягають на спробах зіграти роль «альфа-самця». Домінантні чоловіки часто вважають, що єдине, що вони можуть запропонувати — це мужність та зухвалість. Для таких хлопців партнерка є лише підтвердженням їхньої маскулінності через внутрішню порожнечу. Такі чоловіки постійно вказують на свої хороші якості. Регулярні розповіді про свої досягнення, м’язи чи матеріальні блага (наприклад, автомобіль) свідчать про те, що чоловік почувається невпевнено. Впевнені в собі люди не хваляться. Вони намагаються поводитися як «гравець». Хлопці, які постійно вихваляються увагою інших жінок, зазвичай мають серйозні проблеми із самооцінкою. Невпевнені в собі чоловіки поводяться надмірно награно. Вони можуть кидати фрази на кшталт «хороші хлопці фінішують останніми» або говорити занадто голосно, намагаючись привернути увагу через агресію чи зухвалість. Чоловіки, які надзвичайно невпевнені в собі, принижують жінок. Вони можуть добре ставитися до своєї дівчини, але зневажливо висловлюватися про жінок загалом, перетворюючи страх на ненависть. Вони кажуть, що вони недостатньо хороші для тебе. У деяких випадках чоловік відкрито зізнається у власних комплексах, намагаючись впоратися з тим, що відбувається всередині нього. Невпевнені в собі чоловіки ревнують до будь-яких інших чоловіків поруч. Вони чіпляються за партнерку як за «останній рятівний човен» і стають агресивними до всіх, кого вважають загрозою, що з часом переростає в співзалежні та образливі стосунки. Вони шукають компліментів. Потреба постійно чути від партнерки слова на кшталт «я чудовий і неймовірний» прямо вказує на внутрішню незахищеність.

Нагадаємо, останніми роками дедалі більше людей не поспішають заводити романтичні стосунки, створювати сім’ю чи постійно перебувати в компанії інших. Якщо раніше самотність часто сприймали як проблему, то сьогодні для багатьох вона стала свідомим вибором і способом зберегти внутрішній комфорт.

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