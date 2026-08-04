Російські війська

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РФ планує використати Чернігівську область для ймовірного наступу або здійснити біля кордону демонстративні дії, щоб змусити ЗСУ перекинути сили з інших гарячих напрямків.

Про це повідомив речник ДПСУ Демченко з посиланнями на розвідку у вівторок, 4 серпня.

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«Генеральний штаб також зазначав, що є дані розвідки про те, що в планах ворога використати цю ділянку українського кордону, саме в Чернігівській області, для того, щоб спробувати здійснити вторгнення. Або ж якщо навіть не маючи достатніх сил, то робити такі демонстративні дії, аби Україна в подальшому перекидала на цей напрямок додаткові сили і не використовувала їх на більш важливих», — сказав він.

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Втім, Демченко наголошує, що станом на зараз немає ударних угруповань росіян біля українського кордону.

Пізніше в коментарі для ТСН.ua речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що інформація про нібито наступ Росії з Чернігівщини «була створена з повітря», адже є лише нагадуванням раніше вже озвучених Генштабом ЗСУ даних розвідки.

«Днями я пригадував заяву колишнього головкома Олександра Сирського, послався на Генштаб у тому, що за даними розвідки цей напрямок (Чернігівський – ред.) Росія також розглядає. Я поновив ту новину, яка ширилася раніше. Нічого нового про те, що б відображало ситуацію стосовно кордону з Росією у межах Чернігівщини, я не озвучував», — сказав Демченко ТСН.ua.

Він наголосив, що у ДПСУ не фіксують ДРГ чи піхотних груп, які намагалися б перетнути кордон України.

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«Зазначаю, що спроб російських штурмових груп перетнути наш кордон або застосування диверсійних груп по кордону у межах Чернігівської області не фіксується», — додав Демченко.

Загроза наступу з Білорусі — останні новини

Нагадаємо, у Зеленського наголосили, що ризик повторного наступу з боку Білорусі на Україну зберігається. Однак, за словами радника Офісу президента Подоляка, сценарій повномасштабного наступу з північного напрямку наразі є малоймовірним.

Втім, у Міноборони Білорусі визнали, що планують розгорнути десантно-штурмову бригаду біля Гомеля, що за 40 км від українського кордону. 37-ма окрема десантно-штурмова бригада входить до складу Сил спеціальних операцій Білорусі в Гомельській області.

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