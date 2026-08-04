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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2173
Час на прочитання
2 хв

Чи може Росія повторити сценарій вторгнення 2022 року та де готує прорив — заява ДПСУ

У ДПСУ наголошують, що станом на зараз немає ударних угруповань противника, а також не фіксують ДРГ чи піхотних груп, які намагалися б перетнути кордон.

Автори публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Коментарі
Російські війська

Російські війська

Доповнено додатковими матеріалами

РФ планує використати Чернігівську область для ймовірного наступу або здійснити біля кордону демонстративні дії, щоб змусити ЗСУ перекинути сили з інших гарячих напрямків.

Про це повідомив речник ДПСУ Демченко з посиланнями на розвідку у вівторок, 4 серпня.

«Генеральний штаб також зазначав, що є дані розвідки про те, що в планах ворога використати цю ділянку українського кордону, саме в Чернігівській області, для того, щоб спробувати здійснити вторгнення. Або ж якщо навіть не маючи достатніх сил, то робити такі демонстративні дії, аби Україна в подальшому перекидала на цей напрямок додаткові сили і не використовувала їх на більш важливих», — сказав він.

Втім, Демченко наголошує, що станом на зараз немає ударних угруповань росіян біля українського кордону.

Пізніше в коментарі для ТСН.ua речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що інформація про нібито наступ Росії з Чернігівщини «була створена з повітря», адже є лише нагадуванням раніше вже озвучених Генштабом ЗСУ даних розвідки.

«Днями я пригадував заяву колишнього головкома Олександра Сирського, послався на Генштаб у тому, що за даними розвідки цей напрямок (Чернігівський – ред.) Росія також розглядає. Я поновив ту новину, яка ширилася раніше. Нічого нового про те, що б відображало ситуацію стосовно кордону з Росією у межах Чернігівщини, я не озвучував», — сказав Демченко ТСН.ua.

Він наголосив, що у ДПСУ не фіксують ДРГ чи піхотних груп, які намагалися б перетнути кордон України.

«Зазначаю, що спроб російських штурмових груп перетнути наш кордон або застосування диверсійних груп по кордону у межах Чернігівської області не фіксується», — додав Демченко.

Загроза наступу з Білорусі — останні новини

Нагадаємо, у Зеленського наголосили, що ризик повторного наступу з боку Білорусі на Україну зберігається. Однак, за словами радника Офісу президента Подоляка, сценарій повномасштабного наступу з північного напрямку наразі є малоймовірним.

Втім, у Міноборони Білорусі визнали, що планують розгорнути десантно-штурмову бригаду біля Гомеля, що за 40 км від українського кордону. 37-ма окрема десантно-штурмова бригада входить до складу Сил спеціальних операцій Білорусі в Гомельській області.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
2173
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