Дослідник Альцгеймера назвав одну добавку, яку варто приймати щодня: її він рекомендує кожному для здоров’я мозку

Як зберегти здоров’я мозку / © pexels.com

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Фахівці, які роками вивчають нейродегенеративні захворювання, наголошують: хоча універсального способу захиститися від хвороби Альцгеймера не існує, щоденні звички можуть позитивно впливати на когнітивне здоров’я та якість життя.

Яка добавка найчастіше згадується серед рекомендацій експертів

Однією з найвідоміших добавок, що досліджується у контексті роботи мозку, є омега-3 жирні кислоти. Вони входять до складу клітинних мембран, зокрема нервових клітин, і відіграють важливу роль у нормальному функціонуванні мозку.

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Найбільше уваги науковці приділяють докозагексаєновій кислоті (DHA), яка є одним із ключових компонентів тканин головного мозку.

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Водночас експерти застерігають: омега-3 не є ліками від деменції чи хвороби Альцгеймера. Дослідження показують, що вона може підтримувати здоров’я мозку, особливо якщо людина отримує її регулярно в межах збалансованого харчування та здорового способу життя.

Перед початком приймання будь-яких добавок варто проконсультуватися з лікарем, особливо якщо ви маєте хронічні захворювання або приймаєте медикаменти.

Однієї добавки недостатньо

Фахівці наголошують, що здоров’я мозку залежить від сукупності факторів. Найкращий результат дає не окрема таблетка, а комплекс корисних звичок.

Для підтримки когнітивних функцій рекомендують:

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регулярно займатися фізичною активністю;

дотримуватися збалансованого раціону з великою кількістю овочів, фруктів, риби та горіхів;

спати 7–9 годин на добу;

контролювати рівень стресу;

підтримувати соціальне спілкування;

постійно тренувати мозок читанням, навчанням або розв’язуванням інтелектуальних задач.

Чому психологічний настрій теж має значення

Дослідники дедалі частіше говорять про зв’язок між емоційним станом і здоров’ям мозку. Хронічний стрес, тривожність та постійне відчуття безнадії можуть негативно впливати на когнітивні функції.

Саме тому багато спеціалістів радять розвивати так зване «мислення зростання» — сприймати труднощі як можливість навчитися чомусь новому, а не як привід опустити руки.

Позитивний внутрішній діалог не лікує захворювання, але допомагає краще справлятися зі стресом, підтримувати мотивацію та не відмовлятися від здорових звичок.

Як ще можна підтримати пам’ять

Крім правильного харчування, лікарі рекомендують:

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вивчати іноземні мови;

освоювати нові навички;

регулярно читати;

більше ходити пішки;

стежити за артеріальним тиском, рівнем цукру та холестерину;

відмовитися від куріння та надмірного вживання алкоголю.

Ці прості кроки позитивно впливають не лише на роботу мозку, а й на здоров’я серцево-судинної системи, яка безпосередньо пов’язана з когнітивними функціями.

FAQ

Чи допомагає омега-3 покращити пам’ять?

Омега-3 жирні кислоти відіграють важливу роль у роботі мозку, однак на сьогодні немає переконливих доказів, що вони самі по собі здатні покращити пам’ять або запобігти хворобі Альцгеймера. Найкращий ефект досягається у поєднанні зі здоровим способом життя.

Як знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера?

Фахівці радять регулярно рухатися, повноцінно спати, збалансовано харчуватися, підтримувати соціальну активність, контролювати артеріальний тиск, рівень цукру та холестерину, а також постійно тренувати мозок новими знаннями та навичками. Хоча це не гарантує повного захисту від захворювання, такі звички пов’язують із кращим когнітивним здоров’ям.

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