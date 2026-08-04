Секрет довголіття / © pexels.com

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На думку вченого, секрет здорового старіння полягає не у спробах обдурити природу, а у простих щоденних звичках, які підтримують тіло протягом усього життя.

Чому люди так прагнуть жити вічно

Сьогодні тема довголіття стала однією з найпопулярніших у сфері здоров’я. Люди шукають способи не просто прожити більше років, а залишатися молодими якомога довше.

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Популярність набирають різноманітні програми омолодження, спеціальні дієти, добавки, інфузії та технології, які обіцяють уповільнити старіння. Проте, за словами дослідника довголіття доктора Стівена Остада, багато сучасних трендів не мають достатньої наукової доказової бази.

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Учений наголошує: якщо людина витрачає весь час лише на боротьбу зі старінням, вона може забути головне — жити повноцінним життям зараз.

Не потрібно шукати «чарівну пігулку» від старіння

Дослідження процесів старіння тривають десятиліттями, але поки що не існує способу повністю зупинити або повернути назад біологічний годинник людини.

Саме тому експерти дедалі частіше говорять не про «вічну молодість», а про здорове довголіття — період життя, коли людина залишається активною, незалежною та фізично й розумово здоровою.

За словами Остада, багато складних методів, які сьогодні рекламують як революційні, можуть відволікати від простих речей, які дійсно працюють: руху та правильного режиму харчування.

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Дві звички, які допомагають уповільнити старіння

Регулярні фізичні навантаження до втоми

Перша звичка дослідника — активний спосіб життя та інтенсивні тренування.

Учений вважає, що людський організм еволюційно створений для руху. Наші предки багато ходили, працювали фізично та щодня використовували свої м’язи.

Сьогодні малорухливий спосіб життя став одним із головних факторів, які прискорюють вікові зміни.

Регулярні тренування допомагають:

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підтримувати силу м’язів;

зміцнювати кістки;

покращувати роботу серцево-судинної системи;

підтримувати мозкову активність;

покращувати якість сну.

Особливо важливо не просто виконувати легкі вправи, а давати організму достатнє навантаження, яке змушує його адаптуватися та ставати сильнішим.

Обмежене за часом харчування

Друга звичка — харчування у певний часовий проміжок.

Дослідник практикує режим, коли прийоми їжі відбуваються протягом обмеженого періоду дня. Такий підхід відомий як інтервальне голодування або харчування з обмеженим часом.

Наприклад, людина може їсти протягом 8–10 годин на добу, а решту часу організм отримує перерву без їжі.

Такий режим може позитивно впливати на:

рівень цукру в крові;

обмін речовин;

контроль ваги;

процеси відновлення клітин.

Втім, це не означає, що всім потрібно суворо дотримуватися однакового графіка харчування. Важливо враховувати стан здоров’я, спосіб життя та індивідуальні потреби організму.

Довголіття — це не кількість років, а їхня якість

Головний висновок дослідника простий: мета має бути не просто прожити якомога довше, а залишатися здоровим і активним якомога більше років.

Замість гонитви за сумнівними методами омолодження варто звернути увагу на базові речі:

рухатися щодня;

правильно харчуватися;

достатньо спати;

підтримувати соціальні зв’язки;

отримувати задоволення від життя.

Саме ці звички формують основу здорового старіння.

FAQ

Як жити довше і залишатися здоровим?

Щоб збільшити шанси на довге та активне життя, важливо підтримувати регулярну фізичну активність, дотримуватися збалансованого харчування, контролювати рівень стресу, добре спати та проходити профілактичні медичні обстеження. Найбільший вплив мають не окремі «чарівні» методи, а щоденні звички.

Які звички допомагають уповільнити старіння?

Серед найбільш корисних звичок експерти виділяють регулярні фізичні навантаження та правильний режим харчування. Також важливими є якісний сон, відмова від шкідливих звичок і підтримання здорової ваги.

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