Довгожителька розповіла секрети життя / © pexels.com

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Жінка досі самостійно керує автомобілем, живе у власному будинку, займається фізичними вправами та веде активне соціальне життя.

Довгожителька не називає свій спосіб життя якоюсь «чарівною формулою». За її словами, секрет полягає у простих щоденних звичках: рухатися, розвивати мозок, залишатися незалежною та не втрачати інтерес до життя.

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Сьюзан Янг Браун із міста Довер, штат Делавер, стала прикладом активного довголіття. У свої 108 років вона продовжує користуватися автомобілем, їздить у справах і цінує можливість самостійно ухвалювати рішення. Її водійське посвідчення було продовжене на кілька років уперед.

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Жінка переконана: незалежність допомагає їй залишатися енергійною. «Я сама дбаю про себе», — саме такий підхід вона вважає одним із головних чинників свого гарного самопочуття.

За її словами, важливо не дозволяти віку забрати бажання щось робити, спілкуватися та відкривати для себе нове.

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Не припиняйте рухатися

Одним із головних секретів свого довголіття Сьюзан називає фізичну активність. Вона щодня виконує прості вправи, підтримуючи силу та рухливість тіла.

Жінка вважає, що навіть невеликі навантаження краще, ніж повна бездіяльність.

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Регулярний рух допомагає:

підтримувати м’язи;

покращувати координацію;

зберігати енергію;

довше залишатися самостійною.

Тримайте мозок активним

Довгожителька не лише піклується про тіло, а й постійно тренує розум. Вона любить читати, розв’язувати головоломки та підтримувати інтелектуальну активність.

На думку Сьюзан, важливо не дозволяти собі «зупинятися» — потрібно цікавитися світом і продовжувати вчитися.

Залишайтеся соціально активними

Самотність може негативно впливати на якість життя, тому жінка підтримує зв’язок із людьми, відвідує заходи та спілкується з друзями й родиною.

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Вона переконана: зустрічі з людьми, сміх і позитивні емоції допомагають залишатися молодою душею.

Зберігайте незалежність

Для Сьюзан можливість самостійно вести побут, їздити за покупками та планувати свій день є важливою частиною щасливого життя.

Вона не хоче, щоб вік визначав її можливості. «Треба самому вирішувати, як жити», — такий принцип допомагає їй залишатися активною навіть після 100 років.

Не втрачайте цікавість до життя

За понад століття Сьюзан пережила багато змін у світі, працювала вчителькою, подорожувала та створила велику родину. Вона досі знаходить приводи для радості — читає, танцює, зустрічається з людьми та цікавиться новими подіями.

Її історія показує: довголіття — це не лише кількість прожитих років, а й те, наскільки повно людина проживає кожен день.

Чи існує універсальний секрет довголіття

Науковці зазначають, що тривалість життя залежить від багатьох факторів: генетики, способу життя, рівня фізичної активності, харчування, соціальних зв’язків та психологічного стану.

Історія Сьюзан не означає, що одна звичка гарантує 100 років життя. Проте її приклад показує: здорові щоденні рішення можуть допомогти зберігати активність і якість життя у старшому віці.

FAQ

Як прожити до 100 років?

Щоб підвищити шанси на довге та здорове життя, важливо підтримувати фізичну активність, правильно харчуватися, розвивати мозок, мати соціальні зв’язки та регулярно піклуватися про здоров’я. Досвід довгожителів показує: найбільше значення мають не екстремальні методи, а щоденні корисні звички.

Які звички допомагають жити довше?

Серед звичок, які часто пов’язують із довголіттям: регулярний рух, позитивне ставлення до життя, спілкування з іншими людьми, навчання нового, достатній сон і турбота про власне здоров’я.

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