Одна довга прогулянка чи кілька коротких: вчені з’ясували, яка ходьба найкраще підтримує здоров’я серця

Скільки потрібно ходити для здоров’я серця / © pexels.com

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Нове дослідження показує: для серцево-судинного здоров’я важливе не лише загальне навантаження, а й те, як саме людина розподіляє свою фізичну активність.

Ходьба — проста звичка, яка підтримує серце

Регулярні прогулянки позитивно впливають на організм: допомагають підтримувати нормальну вагу, покращують кровообіг, сприяють зниженню артеріального тиску та можуть зменшувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

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На відміну від інтенсивних тренувань, ходьба доступна більшості людей незалежно від віку та рівня фізичної підготовки. Саме тому лікарі часто рекомендують її як один із найбезпечніших видів щоденної активності.

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Одна година ходьби чи кілька коротких прогулянок: що краще

Багато людей вважають, що користь можна отримати лише від тривалої прогулянки — наприклад, 30–60 хвилин без перерви. Проте сучасні дослідження свідчать: короткі періоди активності протягом дня також можуть мати значний позитивний вплив.

Наприклад, замість однієї довгої прогулянки можна:

пройтися 10–15 хвилин вранці;

зробити коротку прогулянку під час обідньої перерви;

пройти додаткову відстань після роботи;

більше рухатися у повсякденних справах.

Такий підхід особливо зручний для людей, які мають щільний графік і не можуть виділити годину на спорт чи прогулянку.

Для серця важлива регулярність руху

Фахівці наголошують: головне правило здорової ходьби — не ідеальна тривалість, а постійність.

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Навіть кілька коротких прогулянок можуть допомогти:

активізувати кровообіг;

зменшити час сидячого способу життя;

підтримувати роботу серця;

покращувати загальне самопочуття.

Якщо людина більшу частину дня проводить сидячи, навіть 5–10 хвилин руху кілька разів на день можуть бути кориснішими, ніж повна відсутність активності.

Скільки потрібно ходити щодня для здоров’я серця

Універсальної цифри, яка підходить усім, немає. Для одних людей комфортною метою може бути 30 хвилин ходьби на день, для інших — поступове збільшення кількості кроків.

Важливо враховувати:

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вік;

стан здоров’я;

рівень фізичної підготовки;

щоденну активність.

Головне — зробити ходьбу регулярною звичкою.

Чи обов’язково проходити 10 000 кроків на день

Число 10 000 кроків стало популярним орієнтиром, але для здоров’я серця важливі не лише кроки, а загальна активність людини.

Навіть менша кількість руху може приносити користь, якщо вона є частиною постійного способу життя.

Краще регулярно гуляти стільки, скільки дозволяють ваші можливості, ніж ставити недосяжну мету й швидко відмовлятися від неї.

Як зробити ходьбу кориснішою для серця

Щоб отримати більше користі від прогулянок, можна:

ходити у швидшому темпі;

обирати маршрути з невеликими підйомами;

частіше робити перерви від сидіння;

гуляти на свіжому повітрі;

поступово збільшувати тривалість прогулянок.

Не обов’язково перетворювати ходьбу на виснажливе тренування. Найкраща активність — та, яку ви можете підтримувати щодня.

FAQ

Чи корисно ходити 30 хвилин на день для серця?

Так, регулярна 30-хвилинна прогулянка може позитивно впливати на здоров’я серця. Вона допомагає підтримувати нормальний кровообіг, знижувати ризик серцево-судинних проблем і боротися з наслідками малорухливого способу життя.

Скільки кроків потрібно робити щодня для здоров’я?

Для здоров’я серця немає єдиної обов’язкової кількості кроків. Важливіше регулярно рухатися та уникати тривалого сидіння. Навіть поступове збільшення щоденної активності може принести користь організму.

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