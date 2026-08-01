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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
1 хв

«Градуси навіть не пишу»: синоптикиня попередила українців про аномальну спеку

До України суне ще більша спека: синоптикиня розповіла, коли очікувати похолодання.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Спека посилиться вже з неділі: скільки триматиметься суха та гаряча погода

Спека посилиться вже з неділі: скільки триматиметься суха та гаряча погода / © ТСН.ua

В Україні найближчими днями очікується суттєве підвищення температури — на зміну звичайній спеці прийде справді нестерпна гарячінь.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

«Градуси навіть не пишу»: спека посилиться вже з неділі

За словами синоптикині, температурний пік розпочнеться вже від цієї неділі, 2 серпня, та утримуватиметься до кінця робочого тижня.

«Сильна спека в Україні розпочинається. Ще сьогодні просто спекотно, а вже з неділі з переходом на прийдешній тиждень — сильна спека! Навіть градуси не пишу, бо всі вже начиталися прогнозів із ґаджетів. Лише прохання — не надсилати фотографії з зображенням ваших персональних +50 градусів на власних градусоносіях», — зазначила Діденко.

Погода в Києві та коли чекати на спад температури

За її словами, послаблення спеки, орієнтовно, передбачається від 7 серпня.

«Про дощі не йдеться, якщо якась ймовірність вигулькуватиме — писатиму», — каже синоптикинія.

У столиці погода відповідатиме загальноукраїнському тренду: звичайна спека швидко переросте у сильну. Домінуватиме суха повітряна маса.

Раніше ми писали, що в Україну суне африканська спека із температурами до +38°C, яка утримуватиметься щонайменше тиждень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
248
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