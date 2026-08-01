ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
3 хв

Легендарний альпініст не вижив під лавиною: як загинув рекордсмен Нірмал Пурджа

Знаменитий альпініст, який за рекордний час підкорив усі 8-тисячники світу, загинув під час сходження на одну з найскладніших і найнебезпечніших вершин у гірському масиві Каракорум.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Гори в Пакистані

Гори в Пакистані. Ілюстративне зображення / © Associated Press

Легендарний непальський альпініст Нірмал Пурджа, який у 2019 році встановив світовий рекорд, підкоривши всі 14 восьмитисячників планети трохи більш ніж за шість місяців, загинув унаслідок сходження лавини на горі Броуд-Пік у Пакистані.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією видання, загибель 43-річного альпініста підтвердила компанія Elite Expeditions, засновником і керівником якої був сам Пурджа.

У компанії заявили, що «з глибоким сумом і величезним болем» підтверджують смерть альпініста внаслідок лавини, яка зійшла у четвер. Також там повідомили, що отримали підтвердження загибелі ще дев’яти учасників міжнародної експедиції.

Став легендою після історичного рекорду

Нірмал Пурджа народився в Непалі, однак світову славу здобув у 2019 році, коли реалізував безпрецедентний проєкт Project Possible.

Він зміг підкорити всі 14 найвищих гір світу, висота яких перевищує 8 тисяч метрів, лише за трохи більш ніж шість місяців. До цього на встановлення такого рекорду альпіністи витрачали роки.

Ще більшої популярності Пурджа набув після виходу у 2021 році документального фільму Netflix «14 вершин: Немає нічого неможливого» (14 Peaks: Nothing Is Impossible), який розповів про його рекордне сходження та підготовку до нього.

Загибель підтвердила влада Непалу

Раніше пакистанські рятувальники повідомляли про виявлення тіл трьох учасників експедиції — американської альпіністки Меллорі Гайс, громадянки Оману Надхіри Ахмед Абдулли Аль-Харті та непальця Пур Бахадура Гурунга.

Згодом компанія Elite Expeditions підтвердила, що не вижили всі десять учасників експедиції.

Загибель Нірмала Пурджі також підтвердив прем’єр-міністр Непалу Балендра Шах.

За його словами, трагічна смерть шістьох непальських та чотирьох іноземних альпіністів у гірському масиві Каракорум стала великим потрясінням для країни.

«Історія їхньої мужності, відданості та внеску назавжди залишиться джерелом натхнення», — написав глава уряду.

Від спецпризначенця — до альпініста

До початку професійної кар’єри в альпінізмі Нірмал Пурджа служив у британській армії. У 2003 році він вступив до її лав, а згодом став бійцем елітного підрозділу Special Boat Service (SBS) — сил спеціального призначення Королівського флоту Великої Британії.

Легендарний альпініст Нірмал Пурджа / © Associated Press

Легендарний альпініст Нірмал Пурджа / © Associated Press

Після завершення військової кар’єри він повністю присвятив себе висотному альпінізму та за кілька років став одним із найвідоміших гірських провідників світу.

Одна з найнебезпечніших вершин планети

Лавина зійшла на горі Броуд-Пік висотою 8047 метрів у гірському масиві Каракорум.

Броуд-Пік є дванадцятою за висотою горою світу та вважається однією з найскладніших і найнебезпечніших вершин для сходження. Перше успішне підкорення вершини відбулося у 1957 році силами австрійської експедиції.

Попри те, що з того часу гору підкорили сотні альпіністів, десятки людей загинули під час спроб сходження. Одним із найтрагічніших сезонів став 2013 рік, коли на Броуд-Піку загинули щонайменше шестеро альпіністів. Нова трагедія стала однією з найбільших за кількістю жертв в історії цієї вершини.

Нагадаємо, раніше на Евересті врятували 52-річного гіда Даву Шерпу, який провів майже шість днів у горах без запасів їжі, води та кисню.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
33
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie