Легендарний альпініст не вижив під лавиною: як загинув рекордсмен Нірмал Пурджа

Гори в Пакистані. Ілюстративне зображення / © Associated Press

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Легендарний непальський альпініст Нірмал Пурджа, який у 2019 році встановив світовий рекорд, підкоривши всі 14 восьмитисячників планети трохи більш ніж за шість місяців, загинув унаслідок сходження лавини на горі Броуд-Пік у Пакистані.

Про це повідомляє BBC.

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За інформацією видання, загибель 43-річного альпініста підтвердила компанія Elite Expeditions, засновником і керівником якої був сам Пурджа.

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У компанії заявили, що «з глибоким сумом і величезним болем» підтверджують смерть альпініста внаслідок лавини, яка зійшла у четвер. Також там повідомили, що отримали підтвердження загибелі ще дев’яти учасників міжнародної експедиції.

Став легендою після історичного рекорду

Нірмал Пурджа народився в Непалі, однак світову славу здобув у 2019 році, коли реалізував безпрецедентний проєкт Project Possible.

Він зміг підкорити всі 14 найвищих гір світу, висота яких перевищує 8 тисяч метрів, лише за трохи більш ніж шість місяців. До цього на встановлення такого рекорду альпіністи витрачали роки.

Ще більшої популярності Пурджа набув після виходу у 2021 році документального фільму Netflix «14 вершин: Немає нічого неможливого» (14 Peaks: Nothing Is Impossible), який розповів про його рекордне сходження та підготовку до нього.

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Загибель підтвердила влада Непалу

Раніше пакистанські рятувальники повідомляли про виявлення тіл трьох учасників експедиції — американської альпіністки Меллорі Гайс, громадянки Оману Надхіри Ахмед Абдулли Аль-Харті та непальця Пур Бахадура Гурунга.

Згодом компанія Elite Expeditions підтвердила, що не вижили всі десять учасників експедиції.

Загибель Нірмала Пурджі також підтвердив прем’єр-міністр Непалу Балендра Шах.

За його словами, трагічна смерть шістьох непальських та чотирьох іноземних альпіністів у гірському масиві Каракорум стала великим потрясінням для країни.

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«Історія їхньої мужності, відданості та внеску назавжди залишиться джерелом натхнення», — написав глава уряду.

Від спецпризначенця — до альпініста

До початку професійної кар’єри в альпінізмі Нірмал Пурджа служив у британській армії. У 2003 році він вступив до її лав, а згодом став бійцем елітного підрозділу Special Boat Service (SBS) — сил спеціального призначення Королівського флоту Великої Британії.

Легендарний альпініст Нірмал Пурджа / © Associated Press

Після завершення військової кар’єри він повністю присвятив себе висотному альпінізму та за кілька років став одним із найвідоміших гірських провідників світу.

Одна з найнебезпечніших вершин планети

Лавина зійшла на горі Броуд-Пік висотою 8047 метрів у гірському масиві Каракорум.

Броуд-Пік є дванадцятою за висотою горою світу та вважається однією з найскладніших і найнебезпечніших вершин для сходження. Перше успішне підкорення вершини відбулося у 1957 році силами австрійської експедиції.

Попри те, що з того часу гору підкорили сотні альпіністів, десятки людей загинули під час спроб сходження. Одним із найтрагічніших сезонів став 2013 рік, коли на Броуд-Піку загинули щонайменше шестеро альпіністів. Нова трагедія стала однією з найбільших за кількістю жертв в історії цієї вершини.

Нагадаємо, раніше на Евересті врятували 52-річного гіда Даву Шерпу, який провів майже шість днів у горах без запасів їжі, води та кисню.

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