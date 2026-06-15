За три дні загинуло десять альпіністів: що відомо про загадкову серію смертей в Альпах

Альпи / © pixabay.com

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Минулими вихідними в європейських горах загинули 10 альпіністів. Трагедії сталися в Альпах на території Італії, Франції та Швейцарії, а також у горах Німеччини.

Про це повідомляє Bild.

Фахівці наголошують, що всі жертви мали досвід скелелазіння. Крім того, причиною трагедій не були погодні умови — альпіністи здійснювали сходження за сприятливої літньої погоди. Наразі рятувальники кваліфікують ці інциденти виключно як нещасні випадки. Проте точні причини падінь кожної з груп залишаються нез’ясованими.

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Перші трагедії сталися 12 червня. В італійських Альпах рятувальники знайшли тіла трьох альпіністів на висоті 3600 метрів. Того ж дня ще троє людей розбилися на масиві Монблан: двоє на французькій території, а один — на італійській.

Наступного дня, 13 червня, смертельний випадок стався на швейцарській горі Маттергорн. Там на піку Тіндаль під час руху звичайним маршрутом загинув французький альпініст. Його тіло знайшла місцева авіаційно-рятувальна служба Air Zermatt.

Також у суботу трагедія сталася в горах Карвендель поблизу Міттенвальда. 22-річний хлопець із Мюнхена, який ішов у зв’язці зі своїм однолітком на висоті близько 2000 метрів, зірвався зі 130-метрової висоти та помер від отриманих травм.

Останні два смертельні випадки зареєстрували 14 червня на горі Монте-Пазубіо, що на кордоні італійських провінцій Віченца та Тренто. Зі 100-метрової висоти на складній ділянці скелі зірвалися 25-річна жінка та 26-річний чоловік.

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Третього альпініста з їхньої групи вдалося евакуювати за допомогою рятувального гелікоптера. Того ж дня гірські служби продовжили з’ясовувати деталі всіх нещасних випадків.

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