За три дня погибли десять альпинистов: что известно о загадочной серии смертей в Альпах

Альпы / © pixabay.com

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В минувшие выходные в европейских горах погибли 10 альпинистов. Трагедии произошли в Альпах на территории Италии, Франции и Швейцарии и в горах Германии.

Об этом сообщает Bild.

Специалисты отмечают, что все жертвы имели опыт скалолазания. Кроме того, причиной трагедий не были погодные условия — альпинисты совершали восхождение при благоприятной летней погоде. В настоящее время спасатели квалифицируют эти инциденты исключительно как несчастные случаи. Однако точные причины падений каждой группы остаются невыясненными.

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Первые трагедии произошли 12 июня. В итальянских Альпах спасатели обнаружили тела трех альпинистов на высоте 3600 метров. В тот же день еще три человека разбились на массиве Монблан: двое на французской территории, а один — на итальянской.

На следующий день, 13 июня, смертельный случай произошел на швейцарской горе Маттергорн. Там на пике Тиндаль во время движения по обычному маршруту погиб французский альпинист. Его тело обнаружила местная авиационно-спасательная служба Air Zermatt.

Также в субботу трагедия произошла в горах Карвендель близ Миттенвальда. 22-летний парень из Мюнхена, шедший в связке со своим сверстником на высоте около 2000 метров, сорвался со 130-метровой высоты и скончался от полученных травм.

Последние два смертельных случая зарегистрировали 14 июня на горе Монте-Пазубио на границе итальянских провинций Виченца и Тренто. Со 100-метровой высоты на сложном участке скалы сорвались 25-летняя женщина и 26-летний мужчина.

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Третьего альпиниста из их группы удалось эвакуировать с помощью спасательного вертолета. В этот же день горные службы продолжили выяснять детали всех несчастных случаев.

Напомним, 39-летний китаец семь дней дрейфовал в открытом море после того, как его смыло волнами с пляжа.

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