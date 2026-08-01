29-летний упорный курильщик умер после того, как отказался от привычки во время отпуска

Мужчина курит / © Unsplash

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В Великобритании скончался 29-летний Джек Бертон после того, как во время отпуска неожиданно отказался от курения.

Как выяснило расследование, причиной смерти стало не само прекращение курения, а опасное повышение уровня антипсихотического препарата клозапина в организме, дозировка которого была рассчитана на пациента, регулярно курившего, пишет LADbible.

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Трагический случай произошел в октябре в прошлом году во время семейного отпуска в городе Скарборо, графство Северный Йоркшир. За три дня до смерти Джек решил полностью отказаться от сигарет.

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У мужчины был диагноз «параноидная шизофрения» и проходил лечение клозапином. Его психиатр назначил дозу 525 мг каждый вечер, поскольку курение ускоряет расщепление этого препарата в организме и снижает его эффективность.

Однако после внезапного отказа от курения организм перестал быстро выводить препарат. В результате концентрация клозапина в крови резко возросла до токсического уровня.

Медики отмечают, что доза 525 мг может быть крайне опасна для некурящих, ведь способна повлечь тяжелые побочные реакции, в частности судороги.

Коронер графства Вустершир Дебора Ларкин пришла к выводу, что именно резкий отказ от курения нечаянно привел к смертельной интоксикации препаратом.

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В своем отчете по предотвращению подобных смертей она отметила: «Он умер во время отпуска в Северном Йоркшире, а результаты вскрытия и токсикологической экспертизы указывают на то, что его смерть произошла в результате интоксикации клозапином. Его сестра подтвердила, что Джек был упорным курильщиком и каждый вечер принимал 525 мг клозапина согласно назначению врача, что является правильной дозой для курильщиков; однако во время отпуска он не курил. Если бы он прекратил или уменьшил курение, он должен сообщить об этом своему психиатру, чтобы тот уменьшил дозу клозапина, которую он принимал, поскольку это могло повлечь за собой судороги».

В ходе расследования также выяснилось, что у врачей нет единого подхода к информированию пациентов о взаимосвязи между курением и дозировкой клозапина.

«Двое консультантов-психиатров предоставили мне противоречивые объяснения по поводу важности уменьшения курения, а не полного отказа от него, что можно объяснить отсутствием соответствующих рекомендаций для врачей по этому вопросу. Доказательства показали, что медицинские работники не располагают никакими рекомендациями по стандартизированной практике, связанной с постановкой вопросов и фиксацией ответов при обсуждении возможных симптомов побочных эффектов лекарственного средства. Так что медицинские работники не могут сделать запись, если информация не предоставляется, что не позволяет определить, были ли заданы вопросы», — добавила Ларкин.

Напомним, что происходит с телом после последней сигареты.

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