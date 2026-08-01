Сильнейший за 40 лет: Италию всколыхнуло землетрясение

Землетрясение / Иллюстративное фото / © Associated Press

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Страх снова вернулся в район Флегрейских полей близ Неаполя. В 19:46 по местному времени сильное землетрясение всколыхнуло город Поццуоли, заставив жителей массово выбегать из своих домов.

Об этом сообщает ANSA.

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Что известно о землетрясении в Италии

Толчок сразу ощутили как очень мощный. Его также зафиксировали в прибрежных районах Неаполя. По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 4,7. Это сильнейшее землетрясение со времени возобновления брадисейсма (медленного поднятия и опускания земной поверхности) в этом регионе, а также самое мощное за последние 40 лет. Он превысил предварительный рекордный толчок магнитудой 4,6, произошедший 30 июня 2025 года.

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После основного землетрясения начался интенсивный сейсмический рой, не утихавший несколько часов. Было зафиксировано около 30 повторных толчков разной силы. Самый сильный афтершок магнитудой 3,8 произошел около 22:00. Последний зафиксированный толчок магнитудой 1,6 произошел в 00:03.

Многие жители Поццуоли решили провести ночь под открытым небом, опасаясь возвращаться в свои дома.

По последним данным, пострадал не менее 21 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. Такую информацию сообщили после заседания Кризисного штаба, возглавленного руководителем Департамента гражданской защиты Италии Фабио Чичилиано. Для эвакуированных в спортивном комплексе Palatrincone в Поццуоле обустроили 185 мест для временного размещения.

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони следит за развитием ситуации и координирует действия экстренных служб.

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Наибольшие разрушения понес город Поццуоли. На улице Перголези от жилого дома рухнула часть стены, большие обломки вулканического туфа упали на припаркованные автомобили и повредили их. Информации о погибших или травмированных в результате этого обвала нет. Также зафиксированы многочисленные трещины на фасадах построек, продолжаются проверки их прочности.

Кроме того, между Поццуоли и районом Баньоли произошли обвалы карнизов и штукатурки. К счастью, люди не пострадали.

Префект Неаполя Микеле ди Бари после землетрясения провел срочные консультации с мэрами Поццуоли и Баколи и созвал Координационный центр спасательных служб для оценки ситуации как в зоне Флегрейских полей, так и в Неаполе, где толчки также ощущались очень четко.

Из-за землетрясения временно приостановили движение железнодорожного транспорта в транспортном узле Неаполя, включая линию высокоскоростных поездов. Ограничения касаются скоростных, междугородных и региональных поездов. Специалисты Итальянской железнодорожной сети проводят проверку инфраструктуры, по завершении которой движение будет возобновлено.

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Министр гражданской защиты Италии Нелло Музумечи заявил, что власти внимательно следят за развитием событий, обеспечивают координацию всех служб и оказывают помощь населению, одновременно продолжая мониторинг ситуации в регионе.

Как мы писали, американские ученые предупредили о риске редкого «двойного мегаземлетрясения» на Западном побережье США. По их оценкам, мощное землетрясение в зоне субдукции Каскадия может спровоцировать активизацию разлома Сан-Андреас, что приведет к двум катастрофическим толчкам подряд. Такой сценарий грозит масштабными разрушениями, цунами и значительными потерями людей в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне. Исследователи отмечают, что вероятность такого цепного сценария невысока, однако ее необходимо учитывать при подготовке к возможным природным катастрофам.

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