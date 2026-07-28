В Японии произошло мощное землетрясение: объявили угрозу цунами, власть готовится к возможным последствиям

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На юге Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,1 балла. Толчки зафиксировали в городе Кумамото на острове Кюсю. После этого Японское метеорологическое агентство объявило предупреждение о возможном цунами.

Об этом сообщает Reuters.

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Опасность касалась залива Ариаке на западном побережье Кумамото, расположенного примерно в 900 километрах юго-западнее Токио. По прогнозам, высота волн могла достичь одного метра.

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Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи призвала жителей прибрежных районов не приближаться к побережью и быть осторожными из-за риска повторных сильных толчков.

«Мы ставим жизнь людей на первое место», — заявила глава правительства, добавив, что создана специальная группа для сбора информации, оценки возможных убытков и подготовки спасательных мер в случае необходимости.

Специалисты Японского метеорологического агентства отметили, что землетрясение было неглубоким и повлекло за собой активизацию сейсмической деятельности в регионе. Жителей предупредили о возможных сильных афтершоках в ближайшие несколько дней.

В то же время, информации о масштабных разрушениях или пострадавших пока не поступало. В Японии проверяют состояние инфраструктуры, а также безопасность трех атомных электростанций в регионе – никаких аварийных ситуаций там не зафиксировали.

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После землетрясения временно остановили движение скоростных поездов "Синкансен" и пригородных поездов на Кюсю. Также была закрыта взлетно-посадочная полоса в аэропорту Асо Кумамото для проверки безопасности.

Министерство обороны Японии направило авиацию в район землетрясения для оценки ситуации.

Сначала Геологическая служба США оценивала силу землетрясения в 7,1 балла, однако со временем скорректировала показатель до 6,8 балла.

Кумамото уже переживало разрушительное землетрясение в 2016 году. Тогда погибли более 50 человек, около 1800 получили травмы, а десятки тысяч домов повреждены или полностью разрушены.

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Ранее в Венесуэле после двух мощных землетрясений, произошедших в конце июня, число погибших превысило 4 тысячи человек . Еще около 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Больше всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра, где продолжаются поисково-спасательные работы и ликвидация последствий стихии. По данным властей, десятки тысяч человек получили травмы, а значительное количество зданий было повреждено или разрушено.

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