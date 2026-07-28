У Японії стався потужний землетрус: оголосили загрозу цунамі, влада готується до можливих наслідків

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На півдні Японії стався сильний землетрус магнітудою 7,1 бала. Поштовхи зафіксували у місті Кумамото на острові Кюсю. Після цього Японське метеорологічне агентство оголосило попередження про можливе цунамі.

Про це повідомляє Reuters.

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Небезпека стосувалася затоки Аріаке на західному узбережжі Кумамото, що розташована приблизно за 900 кілометрів на південний захід від Токіо. За прогнозами, висота хвиль могла сягнути одного метра.

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Прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі закликала мешканців прибережних районів не наближатися до узбережжя та бути обережними через ризик повторних сильних поштовхів.

«Ми ставимо життя людей на перше місце», — заявила очільниця уряду, додавши, що створено спеціальну групу для збору інформації, оцінки можливих збитків і підготовки рятувальних заходів у разі потреби.

Фахівці Японського метеорологічного агентства зазначили, що землетрус був неглибоким і спричинив активізацію сейсмічної діяльності в регіоні. Жителів попередили про можливі сильні афтершоки протягом найближчих кількох днів.

Водночас інформації про масштабні руйнування чи постраждалих наразі не надходило. У Японії перевіряють стан інфраструктури, а також безпеку трьох атомних електростанцій у регіоні — жодних аварійних ситуацій там не зафіксували.

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Після землетрусу тимчасово зупинили рух швидкісних потягів «Сінкансен» та приміських поїздів на Кюсю. Також було закрито злітно-посадкову смугу в аеропорту Асо Кумамото для перевірки безпеки.

Міністерство оборони Японії направило авіацію до району землетрусу для оцінки ситуації.

Спочатку Геологічна служба США оцінювала силу землетрусу у 7,1 бала, однак згодом скоригувала показник до 6,8 бала.

Кумамото вже переживав руйнівний землетрус у 2016 році. Тоді загинули понад 50 людей, близько 1800 отримали травми, а десятки тисяч будинків були пошкоджені або повністю зруйновані.

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Раніше у Венесуелі після двох потужних землетрусів, які сталися наприкінці червня, кількість загиблих перевищила 4 тисячі людей. Ще близько 50 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти. Найбільше постраждав прибережний штат Ла-Гуайра, де тривають пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків стихії. За даними влади, десятки тисяч людей отримали травми, а значна кількість будівель була пошкоджена або зруйнована.

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