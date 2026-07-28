Три знаки зодіаку, яким пощастить у серпні 2026 року / © Associated Press

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Однак уже 6 серпня Венера переходить у знак Терезів, і з’являється можливість відновити рівновагу, налагодити спілкування та звернути увагу на красу й гармонію в житті. Сонце в тригоні з ретроградним Сатурном 6–7 серпня допомагає зміцнити те, що було розпочато раніше, повертає до старих проєктів і дає шанс завершити незакінчені справи, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Кульмінацією першої половини місяця стає сонячне затемнення 12 серпня у знаку Лева. Воно відкриває шлях до звільнення від обставин, які тривалий час стримували розвиток. Незважаючи на кармічний коридор між двома затемненнями, середина місяця приносить сприятливі аспекти для спілкування, навчання та нових проєктів. Але вже 16–18 серпня напруженість повертається через аспект Марса та ретроградного Нептуна, що вимагає обережності в діях та ретельної перевірки інформації.

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Друга половина серпня насичена подіями: Венера в опозиції до Сатурна 21 серпня змушує переглянути стосунки та фінансові очікування, а з’єднання Сонця з низхідним вузлом 20–23 серпня повертає до минулого та завершує старі цикли. Від 23 числа енергія стає більш практичною завдяки переходу Сонця та Меркурія у знак Діви. Завершення місяця ознаменовано місячним затемненням 28 серпня в Рибах, яке пов’язане з кармічними змінами та новим етапом духовного зростання.

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На тлі цих напружених і мінливих процесів представники земних знаків — Телець, Діва та Козоріг — опиняються у вигідному становищі. Друга половина місяця насичена подіями, але земні знаки сприймають це як шанс зміцнити фундамент і рухатися вперед.

Телець

Для Тельців серпень стає періодом, коли їхні зусилля починають приносити відчутні результати. Вони відчувають впевненість у своїх діях і бачать, що обрана стратегія працює. Телець вміє чекати й будувати поступово, і саме ця риса стає головною перевагою місяця.

Фінанси: фінансова сфера тішить стабільністю. Інвестиції та проєкти, пов’язані з матеріальною базою, починають приносити результати. Можливі вдалі угоди з нерухомістю або довгострокові інвестиції. Телець може отримати прибуток від того, що було розпочато раніше, і зміцнити матеріальну базу.

Стосунки: у особистому житті з’являється стабільність. Партнер готовий до серйозних кроків, а самотні Тельці можуть зустріти людину, налаштовану на довгострокові стосунки. Це час, коли стосунки будуються на довірі та готовності до спільних планів.

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Інші сфери: здоров’я та енергія підтримують активність, даючи змогу втілювати плани без перенавантаження. Телець може сміливо братися за нові завдання, знаючи, що в нього вистачить сил для їх виконання.

Діва

Серпень для Діви — місяць визнання та зміцнення позицій. Її увага до деталей та аналітичний склад розуму цінуються особливо високо, що приносить повагу та нові можливості. Діва відчуває, що її праця помічена, і це додає їй впевненості в майбутньому.

Гроші: аналітичний склад розуму та точність Діви цінуються особливо високо. Це приносить визнання на роботі та фінансові бонуси. Серпень стає місяцем, коли її зусилля отримують заслужену оцінку, а нові проєкти відкривають перспективи зростання.

Стосунки: стосунки ґрунтуються на довірі та турботі. Дрібні жести та увага до деталей створюють атмосферу близькості. Для самотніх Дів серпень може принести знайомство, яке відразу сприйматиметься як надійне та перспективне.

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Інші сфери: серпень допомагає навести лад у справах і зміцнити впевненість у майбутньому. Діва може зайнятися організацією, документами, плануванням, і саме це дасть їй відчуття контролю над тим, що відбувається.

Козоріг

Козоріг у серпні відчуває, що його стратегічне мислення є затребуваним. Плани починають втілюватися в життя, а нові можливості відкривають шлях до кар’єрного зростання. Козоріг вміє бачити перспективу та будувати довгострокові стратегії, і саме ця якість стає головною перевагою місяця.

Фінанси: стратегічні рішення дають змогу закласти основу для майбутнього успіху. Серпень відкриває нові можливості для просування, зміцнення позицій та здобуття визнання. Козоріг може сміливо будувати плани на майбутнє, знаючи, що вони втіляться в життя.

Стосунки: партнер готовий розділити відповідальність, і для багатьох Козорогів це час серйозних рішень — від спільного проживання до шлюбу. Стосунки стають міцнішими, і Козоріг відчуває, що може довіряти своєму вибору.

Інші сфери: енергія та впевненість допомагають Козорогу сміливо будувати плани на майбутнє та втілювати їх крок за кроком. Серпень стає місяцем, коли він може зміцнити свої позиції та закласти основу для довгострокового успіху.

Отже, попри напружену атмосферу серпня, земні знаки опиняються серед тих, хто може використати цей місяць для зміцнення позицій, розвитку стосунків та фінансового зростання. Їхня сила полягає у стійкості та послідовності, і саме це стає головною перевагою.

Однак навіть за умови стабільності та успіху важливо залишатися пильним. Тельцю варто уникати надмірної самовпевненості у фінансових рішеннях, Діві — не перевантажувати себе роботою та приділяти час відпочинку, Козорогу — бути обережним у переговорах і не поспішати з остаточними висновками.

Зовнішні обставини можуть стрімко змінюватися, тому земним знакам варто пам’ятати: їхня сила — у стабільності, але гнучкість і обережність залишаються необхідними якостями для того, щоб безпечно пройти цей місяць.

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