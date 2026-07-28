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- Шоу-бізнес
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Ефектна Ріанна позувала в мереживному пеньюарі
Зірка знялася в рекламі власного бренду.
38-річна барбадоська співачка Ріанна з'явилася на нових фотографіях літньої промокампанії колекції свого бренду нижньої білизни Savage x Fenty. Вона була сфотографована в синьому надувному басейні з надувним кругом і м'ячем.
Ріанна була одягнена в новинку свого бренду — рожевий мереживний пеньюар, який вона доповнила рожевими туфлями на шпильках та макіяжем з акцентом на рожевих рум’янах.
Зазначимо, що Savage X Fenty був запущений Ріанною у 2018 році й швидко став одним із найпопулярніших брендів нижньої білизни завдяки різноманітності розмірів, інклюзивності та сміливим рекламним кампаніям. Сама співачка регулярно стає обличчям нових колекцій, демонструючи новинки своїм багатомільйонним шанувальникам.
Нагадаємо, що раніше папараці зафіксували Ріанну, коли вона їхала на фестиваль.