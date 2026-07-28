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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
1 хв

Ефектна Ріанна позувала в мереживному пеньюарі

Зірка знялася в рекламі власного бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Ріанна

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

38-річна барбадоська співачка Ріанна з'явилася на нових фотографіях літньої промокампанії колекції свого бренду нижньої білизни Savage x Fenty. Вона була сфотографована в синьому надувному басейні з надувним кругом і м'ячем.

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна була одягнена в новинку свого бренду — рожевий мереживний пеньюар, який вона доповнила рожевими туфлями на шпильках та макіяжем з акцентом на рожевих рум’янах.

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Ріанна / © Інстаграм Ріанни

Зазначимо, що Savage X Fenty був запущений Ріанною у 2018 році й швидко став одним із найпопулярніших брендів нижньої білизни завдяки різноманітності розмірів, інклюзивності та сміливим рекламним кампаніям. Сама співачка регулярно стає обличчям нових колекцій, демонструючи новинки своїм багатомільйонним шанувальникам.

Нагадаємо, що раніше папараці зафіксували Ріанну, коли вона їхала на фестиваль.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
97
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