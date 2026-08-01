Найсильніший за 40 років: Італію сколихнув землетрус

Землетрус / Ілюстративне фото / © Associated Press

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Страх знову повернувся до району Флегрейських полів поблизу Неаполя. О 19:46 за місцевим часом сильний землетрус сколихнув місто Поццуолі, змусивши мешканців масово вибігати зі своїх будинків.

Про це повідомляє ANSA.

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Що відомо про землетрус в Італії

Поштовх одразу відчули як дуже потужний. Його також зафіксували в прибережних районах Неаполя. За даними сейсмологів, магнітуда землетрусу становила 4,7. Це найсильніший землетрус від часу відновлення явища брадисейсму (повільного підняття та опускання земної поверхні) у цьому регіоні, а також найпотужніший за останні 40 років. Він перевищив попередній рекордний поштовх магнітудою 4,6, який стався 30 червня 2025 року.

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Після основного землетрусу почався інтенсивний сейсмічний рій, який не вщухав кілька годин. Було зафіксовано близько 30 повторних поштовхів різної сили. Найсильніший афтершок магнітудою 3,8 стався близько 22:00. Останній зафіксований поштовх магнітудою 1,6 стався о 00:03.

Багато жителів Поццуолі вирішили провести ніч просто неба, побоюючись повертатися до своїх осель.

За останніми даними, постраждала щонайменше 21 людина, двоє перебувають у важкому стані. Таку інформацію повідомили після засідання Кризового штабу, який очолив керівник Департаменту цивільного захисту Італії Фабіо Чічіліано. Для евакуйованих у спортивному комплексі Palatrincone у Поццуолі облаштували 185 місць для тимчасового розміщення.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні стежить за розвитком ситуації та координує дії екстрених служб.

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Найбільших руйнувань зазнало місто Поццуолі. На вулиці Перголезі від житлового будинку обвалилася частина стіни, великі уламки вулканічного туфу впали на припарковані автомобілі та пошкодили їх. Інформації про загиблих або травмованих унаслідок цього обвалу немає. Також зафіксовано численні тріщини на фасадах будівель, тривають перевірки їхньої міцності.

Крім того, між Поццуолі та районом Баньйолі сталися обвали карнизів і штукатурки. На щастя, люди не постраждали.

Префект Неаполя Мікеле ді Барі після землетрусу провів термінові консультації з мерами Поццуолі та Баколі та скликав Координаційний центр рятувальних служб для оцінки ситуації як у зоні Флегрейських полів, так і в самому Неаполі, де поштовхи також відчувалися дуже чітко.

Через землетрус тимчасово призупинили рух залізничного транспорту в транспортному вузлі Неаполя, включно з лінією високошвидкісних поїздів. Обмеження стосуються швидкісних, міжміських та регіональних поїздів. Фахівці Італійської залізничної мережі проводять перевірку інфраструктури, після завершення якої рух буде відновлено.

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Міністр цивільного захисту Італії Нелло Музумечі заявив, що влада уважно стежить за розвитком подій, забезпечує координацію всіх служб та надає допомогу населенню, одночасно продовжуючи моніторинг ситуації в регіоні.

Як ми писали, американські вчені попередили про ризик рідкісного «подвійного мегаземлетрусу» на Західному узбережжі США. За їхніми оцінками, потужний землетрус у зоні субдукції Каскадія може спровокувати активізацію розлому Сан-Андреас, що призведе до двох катастрофічних поштовхів поспіль. Такий сценарій загрожує масштабними руйнуваннями, цунамі та значними людськими втратами в Каліфорнії, Орегоні й Вашингтоні. Дослідники наголошують, що ймовірність такого ланцюгового сценарію невисока, однак її необхідно враховувати під час підготовки до можливих природних катастроф.

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