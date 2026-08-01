Вчені спантеличили сторінкою на OnlyFans із бабаками: що там публікують

Бабак / © Pexels

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Дослідники, які вже понад 60 років вивчають жовточеревих бабаків у штаті Колорадо, США, знайшли незвичний спосіб фінансувати свою роботу. Після скорочення федеральних грантів вони створили сторінку на платформі OnlyFans, де публікують фото й відео тварин та приймають добровільні пожертви.

Про це пише The New York Times.

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Ініціатором проєкту став професор кафедри екології та еволюційної біології Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Деніел Блумштейн. Саме він очолює програму дослідження бабаків у Колорадо, яка триває від 1962 року.

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Однак останнім часом майбутнє проєкту опинилося під загрозою після втрати федерального фінансування. За словами науковців, гранти на дослідження були скасовані торік адміністрацією президента Дональда Трампа.

Щоб продовжити багаторічні спостереження, команда Біологічної лабораторії «Рокі-Маунтін» створила сторінку на OnlyFans під назвою OnlyMarms.

Там щодня публікують фотографії та відеозаписи диких бабаків, а всі охочі можуть підтримати дослідників фінансово.

Професор Блумштейн наголосив, що сторінка не має нічого спільного зі звичним контентом, який асоціюється з платформою.

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«Це буде контент категорії G, і ми не збираємося надавати цьому сексуального забарвлення. Ми просто хочемо отримати задоволення від того, що ділимося цим», — сказав він в інтерв’ю.

На сторінці обіцяють публікувати «нецензурований контент про жовточеревих бабаків зі Скелястих гір».

Проєктом займається студентка першого курсу магістратури Емілі Ренкі, яка долучилася до дослідницької програми ще 2022 року.

За її словами, вона не просто викладає кумедні ролики з тваринами, а й намагається використовувати їх для популяризації науки.

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«Іноді я просто публікую відео, які, на мою думку, спричинять найбільше захоплення. Але найбільше мені подобається, коли я знаходжу кадри, що ілюструють певну поведінку, і можу використати їх для просвіти людей», — пояснила Ренкі виданню SFGate.

Вона також переконана, що сучасні науковці не повинні боятися нестандартних способів пошуку фінансування.

«Не знаю, чи погоджуюся я з думкою, що вчені не повинні бути спритними та креативними. Гадаю, саме в цьому й полягає суть науки та досліджень. Така взаємодія з громадськістю може лякати, але навіщо ми займаємося цією роботою, якщо не для того, щоб допомогти людству рухатися вперед?» - додала вона.

Окрім сторінки на OnlyFans, команда реалізує й інші креативні ініціативи для збору коштів.

На початку липня разом із пивоварнею Irwin Brewing Co. у місті Крестед-Б’ют вони випустили крафтове пиво Marmot Tears IPA, а вже у серпні планують провести «Тиждень товстих бабаків» (Fat Marmot Week).

Ідею заходу запозичили у популярного американського конкурсу Fat Bear Week, який щороку відбувається у Національному парку Катмай і присвячений ведмедям, що набирають вагу перед зимовою сплячкою.

Попри нестандартний підхід до збору пожертв, професор Блумштейн наголосив, що команда не відмовляється від традиційних способів фінансування та продовжує шукати нові гранти й інші джерела підтримки для свого багаторічного наукового проєкту.

Нагадаємо, торік у Росії заборонили їсти бабаків через спалах бубонної чуми.

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