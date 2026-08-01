Ученые озадачили страницей на OnlyFans с сурками: что там публикуют

Сурок / © Pexels

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Исследователи, уже более 60 лет изучающие желтобрюшных сурков в штате Колорадо, США, нашли необычный способ финансировать свою работу. После сокращения федеральных грантов они создали страницу на платформе OnlyFans, где публикуют фотографии и видео животных и принимают добровольные пожертвования.

Об этом пишет The New York Times.

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Инициатором проекта стал профессор кафедры экологии и эволюционной биологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Блумштейн. Именно он возглавляет программу исследования сурков в Колорадо, которая продолжается с 1962 года.

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Однако в последнее время будущее проекта оказалось под угрозой после потери федерального финансирования. По словам ученых, гранты на исследования были отменены в прошлом году администрацией президента Дональда Трампа.

Чтобы продолжить многолетние наблюдения, команда Биологической лаборатории «Роки-Маунтин» создала страницу OnlyFans под названием OnlyMarms.

Там каждый день публикуют фотографии и видеозаписи диких сурков, а все желающие могут поддержать исследователей финансово.

Профессор Блумштейн подчеркнул, что страница не имеет ничего общего с привычным контентом, который ассоциируется с платформой.

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«Это будет контент категории G, и мы не собираемся придавать этому сексуальную окраску. Мы просто хотим получить удовольствие от того, что делимся этим», – сказал он в интервью.

На странице обещают публиковать «нецензурированный контент о желтобрюшных сурках со Скалистых гор».

Проектом занимается студентка первого курса магистратуры Эмили Ренки, которая присоединилась к исследовательской программе еще в 2022 году.

По ее словам, она не просто преподает забавные ролики с животными, но и пытается использовать их для популяризации науки.

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«Иногда я просто публикую видео, которые, по моему мнению, повлекут за собой наибольшее восхищение. Но больше мне нравится, когда я нахожу кадры, иллюстрирующие определенное поведение, и могу использовать их для просвещения людей», — объяснила Ренки изданию SFGate.

Она также убеждена, что современные ученые не должны опасаться нестандартных способов поиска финансирования.

«Не знаю, соглашаюсь ли я с мнением, что ученые не должны быть ловкими и креативными. Думаю, именно в этом и состоит суть науки и исследований. Такое взаимодействие с общественностью может пугать, но зачем мы занимаемся этой работой, если не для того, чтобы помочь человечеству двигаться вперед?» – добавила она.

Кроме страницы на OnlyFans, команда реализует и другие креативные инициативы по сбору средств.

В начале июля вместе с пивоварней Irwin Brewing Co. в городе Крестед-Бьют они выпустили крафтовое пиво Marmot Tears IPA, а уже в августе планируют провести Неделю толстых сурков (Fat Marmot Week).

Идею мероприятия позаимствовали у популярного американского конкурса Fat Bear Week, который ежегодно проходит в Национальном парке Катмай и посвящен медведям, набирающим вес перед зимней спячкой.

Несмотря на нестандартный подход к сбору пожертвований, профессор Блумштейн подчеркнул, что команда не отказывается от традиционных способов финансирования и продолжает искать новые гранты и другие источники поддержки своего многолетнего научного проекта.

Напомним, в прошлом году в России запретили есть сурков из-за вспышки бубенной чумы.

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