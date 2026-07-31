Что изменится для украинцев от 1 августа: бронь по-новому, пенсии, выплаты и не только

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В августе 2026 года украинцев ждет ряд существенных нормативных и социально-экономических изменений. Часть из них касается правового режима военного положения и процедур мобилизации, другие регулируют порядок выплаты пенсий, предоставление государственной помощи семьям с детьми и ВПЛ и т.д.

ТСН.ua собрал все подробности будущих обновлений.

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Мобилизация в Украине: продлили военное положение

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней — от 2 августа 2026 года.

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Законопроект №15401 о продлении военного положения поддержали 313 народных депутатов (двое парламентариев проголосовали против, 21 — воздержался). Это уже двадцатое решение действующего созыва Верховной Рады о продолжении действия соответствующих чрезвычайных мер.

Бронирование работников от мобилизации — что изменится

До 10 августа предприятия, имеющие статус критически важных, обязаны повторно подтвердить соответствующую категорию. Для этого необходимо предоставить справку о средней заработной плате сотрудников и налоговой отчетности за последний месяц.

Наличие одного из критериев больше не является достаточным основанием для подтверждения статуса. Предприятия должны документально удостоверить соответствие нескольким требованиям одновременно:

численности работников и объемам деятельности;

объемам уплаченных налогов и сборов;

наличия материально-технической базы (техники и оборудования);

выполнению государственных оборонных заказов;

соблюдению установленных норм военного учета.

По решению Кабинета Министров предприятия, получившие критический статус по состоянию на 2 июня 2026 года, сохраняют его на определенный срок, но не дольше чем до 1 сентября 2026 года. Указанные ограничения не распространяются на предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также на компании, которые представят необходимую отчетность до 10 августа и будут отвечать обновленным требованиям.

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В Министерстве экономики также идет обсуждение по установлению фиксированных сроков для подтверждения статуса критически важного предприятия. Если компания не подтвердит соответствие критериям до 1 сентября (в частности, относительно показателя средней заработной платы), соответствующий статус может быть отменен.

В профессиональном объединении Diia.City Union рекомендуют предприятиям не откладывать представление документов для переподтверждения статуса, чтобы предотвратить задержки в процедуре бронирования кадров.

Пенсия в Украине — как изменятся выплаты

В августе для отдельных категорий украинских пенсионеров предусмотрен автоматический перерасчет выплат за счет возрастных надбавок. Право на ежемесячную компенсационную доплату имеют лица, достигшие соответствующего возрастного рубежа:

от 70 до 74 лет включительно — 300 грн;

от 75 до 79 лет — 456 грн;

от 80 лет и старше — 570 грн.

Перерасчет производится Пенсионным фондом автоматически после достижения лицом соответствующего возраста, обращение в органы ПФУ или подача дополнительных заявлений не требуется.

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Страховой стаж в Украине — главные изменения

С 2 августа процесс оформления пенсий в Украине станет намного проще. Пенсионный фонд будет самостоятельно брать информацию о стаже работы из государственных реестров. Украинцам больше не придется собирать бумажные справки, если эти данные уже есть в базах, поэтому рассмотрение документов ускорится.

Кроме того, обновлены условия зачисления страхового стажа. Отдельные периоды работы могут быть отнесены к стажу даже при наличии задолженности работодателя по уплате единого социального взноса (ЕСВ), но исключительно при соблюдении следующих условий:

Работодатель своевременно представлял отчетность о начисленной заработной плате. Начисленная сумма взноса была не ниже минимального страхового взноса.

В таких условиях период работы засчитывается в общий страховой стаж лица для определения права на выход на пенсию по возрасту. Однако неоплаченные периоды ЕСВ не будут учитываться при расчете непосредственного размера пенсионных выплат.

Выплаты ко Дню Независимости — кто получит

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №602, ко Дню Независимости отдельным категориям граждан предусмотрено предоставление разовой денежной помощи в размере от 450 до 3 100 гривен:

3 100 гривен: лица с инвалидностью в результате войны I группы и бывшие малолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания с инвалидностью I группы;

2 900 гривен: лица с инвалидностью в результате войны II группы;

2 700 гривен: лица с инвалидностью в результате войны III группы;

1 000 гривен: участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто;

650 гривен: члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также супругов умерших лиц с инвалидностью в результате войны или участников военных не женившихся боевых действий;

450 гривен: участники войны, бывшие узники концлагерей, лица, насильственно увезенные на принудительные работы, дети партизан.

Процедура начисления выплат различается. Так, пенсионерам и льготникам деньги придут автоматически вместе с августовской пенсией, а военнослужащим их перекажут на счета воинских частей по представлению командования.

Тем, кто не получает пенсию и не находится на военной службе, необходимо самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно онлайн на портале ПФУ, или же лично обратившись в сервисный центр или ЦНАП. Лица, получившие право на выплату до 24 августа, но не получившие средства до 1 октября, имеют право обратиться за получением помощи позже.

«Пакунок школяра»: государственная помощь первоклассникам

В Украине продолжается программа поддержки семей, в рамках которой родителям предоставляется единовременная выплата в размере 5 000 гривен на подготовку ребенка к первому классу.

Эти средства целевыми и предоставляются в безналичной форме на специальный банковский счет. Потратить их можно исключительно на приобретение школьной формы, обуви, канцелярских принадлежностей и учебных материалов.

Получить деньги могут все семьи, законно проживающие в Украине вместе с будущим школьником. Родителям не нужно никуда обращаться или собирать документы: школы сами составят списки первоклассников и передадут их в Пенсионный фонд. Оплачивает данную программу государство при поддержке международных доноров.

Школа инклюзивности — главные нововведения

С 1 августа 2026 года вступает в силу обновленный Порядок организации инклюзивного обучения в заведениях общего среднего образования. Согласно новым нормам, учебные заведения не имеют права отказывать в создании инклюзивного класса при наличии хотя бы одного заявления от родителей детей, нуждающихся в втором — пятом уровне поддержки. Для учащихся с первым уровнем поддержки отдельный инклюзивный класс не создается, а учащиеся распределяются между обычными классами.

Обычно в одном инклюзивном классе могут учиться максимум трое детей с особыми образовательными потребностями. Из них только один ученик может иметь самые высокие уровни поддержки (четвертый или пятый), к двум детям — третий уровень, или все трое — второй.

Однако во время действия военного положения эти нормативы изменили: теперь в классе разрешается обучать двух детей с четвертым или пятым уровнем поддержки или до пяти учеников со вторым или третьим уровнем. Если детей больше, а открыть еще один класс школа не может, местное управление образования обязано предложить родителям ближайшее альтернативное заведение и помочь с зачислением.

Подорожание проезда — что стоит знать

С 1 августа в Киеве меняются тарифы на проезд в частных маршрутных такси: стоимость поездки составит от 20 до 25 гривен в зависимости от маршрута. Сами перевозчики объясняют повышение цен дорогостоящим горючим и нехваткой водителей. Удорожать проезд должен был еще 15 июля, одновременно с коммунальным транспортом Киева, но тогда новые тарифы решили отложить на две недели.

Кроме этого, в Виннице от 1 августа 2026 вступают в силу новые тарифы КП «Винницкая транспортная компания» в соответствии с решением исполкома горсовета от 23 июля:

Муниципальный транспорт (трамвай, троллейбус, автобус): разовый билет обойдется в 25 грн.

Частные маршрутки: стоимость проезда составляет 30 грн (повышение произошло раньше, от 15 июля).

Новый поезд Перемышль — Франкфурт-на-Майне: что это даст украинцам

С 31 июля железнодорожный перевозчик Leo Express переходит на выполнение сплошного железнодорожного маршрута между Перемышлем и Франкфуртом на Майне (через Краков, Остраву, Прагу и Дрезден) без использования временного автобусного сообщения на территории Польши.

Пассажиры из Украины могут воспользоваться рейсом через стыковочные поезда «Укрзализныци» в Перемышль из Киева, Запорожья, Днепра, Кременчуга и Одессы.

Расписание поезда Leo Express:

Отправление из Перемышля: 12:04 — прибытие во Франкфурт: 07:22 (на следующий день).

Обратный рейс из Франкфурта: 15:03 — прибытие в Перемышль: 11:25.

Нотификация косметической продукции

С 3 августа в Украине вводятся новые требования к косметической продукции: все новые товары, впервые вводимые в обращение на рынке, подлежат обязательной официальной регистрации (нотификации) с определением ответственного лица за качество продукта.

Продукция, выпущенная в обращение до вступления в силу этих норм, будет оставаться в продаже до истечения срока ее годности без изъятия из розничных сетей.

Напомним, ранее мы объясняли, каков размер минимальной пенсии для людей с I группой инвалидности по состоянию на июль 2026 года.

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