Не все получат пенсию после 65 лет: кто может получать выплаты от государства 2026-го

Деньги. / © Национальный банк Украины

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Если гражданам в Украине не хватает необходимого количества страхового стажа, вместо пенсии они могут претендовать на государственную социальную помощь. Ее размер зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Кто может получить выплаты в этом году и от чего зависит сумма, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Заметим, что в большинстве случаев помощь предусмотрена малообеспеченным гражданам. То есть, средний доход семьи за последние шесть месяцев должен быть ниже или не превышать установленный уровень прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

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В то же время, есть исключения: для людей с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца уровень доходов семьи не влияет на право получения государственной помощи.

Выплаты могут быть назначены:

людям с инвалидностью I, II или III группы;

гражданам, достигшим 65 лет, но не накопивших достаточно страхового стажа для выхода на пенсию;

детям, потерявшим кормильца, если умерший не имел необходимого страхового стажа для назначения пенсии.

Каков размер помощи 2026-го

Сумма выплат зависит от категории получателя и рассчитывается в проценте от прожиточного минимума для людей, потерявших трудоспособность. В этом году ее размер 2595 грн.

Какие размеры установлены:

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150% — на троих и более детей умершего кормильца (3 892,50 грн);

120% — на двоих детей умершего кормильца (3 114 грн);

100% — на одного ребенка умершего кормильца, людям с инвалидностью I группы и женщинам, которым присвоено звание «Мать-героиня» (2 595 грн);

80% — людям с инвалидностью II группы (2076 грн);

60% — людям с инвалидностью III группы (1557 грн);

50% — священнослужителям (1 297,50 грн);

30% — людям, достигшим 65 лет (778,50 грн).

В Пенсионном фонде отмечают: если размер назначенной помощи будет ниже прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, ежемесячно гражданам будут выплачивать доплату, чтобы довести выплату до установленного уровня.

Срок получения такой помощи зависит от основания ее назначения:

граждане в возрасте от 65 лет, не имеющие права на пенсию из-за недостаточного страхового стажа, получают выплаты без ограничения срока;

люди с инвалидностью — в течение всего периода, пока действующая установленная группа инвалидности;

дети, потерявшие кормильца, — до достижения 18 лет, а если они учатся — до завершения обучения, но не дольше 23 лет.

В случае смены группы инвалидности или увеличения размера прожиточного минимума сумму пособия перечислят автоматически — дополнительно обращаться за этим не нужно.

Напомним, в Пенсионном фонде напомнили об особых условиях назначения пенсий для государственных служащих, которые могут получать пенсию в размере 60% от заработной платы , с которой уплачивались взносы на общеобязательное государственное социальное страхование.

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Отметим, что в июле текущего года в Украине продолжает действовать обновленная система базовой социальной помощи. Она объединяет несколько видов государственных выплат, а размер пособия зависит от доходов и состава семьи.

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