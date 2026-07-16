Украинские дроны загнали армию РФ в тупик, но есть один опасный нюанс – Foreign Policy

Украинский военный с дроном

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Украинские ударные дроны средней дальности все сильнее давят на российскую логистику, превращая дороги в десятках километров от фронта в опасную зону. Однако аналитики предупреждают: самих беспилотников может быть недостаточно, чтобы прорвать оборону РФ и вернуть оккупированные территории.

Об этом говорится в материале Foreign Policy.

Украинские дроны регулярно атакуют российские грузовики, склады и маршруты снабжения. Поэтому оккупантам приходится усложнять перевозку горючего, продовольствия, боеприпасов и оружия к передовым позициям.

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Украина планирует увеличить производство ударных беспилотников средней дальности до 100 тысяч единиц в год, а также передавать их не только элитным подразделениям.

Научный сотрудник британского Королевского института объединенных служб Ник Рейнольдс считает, что такие дроны частично заполнили нишу, ранее занимавшуюся системой HIMARS. В 2022 году они помогли Украине остановить российское наступление ударами по штабам и логистическим узлам.

В то же время, даже в условиях постоянных атак на тыл некоторые украинские подразделения не фиксируют существенного уменьшения российского давления.

Старший аналитик фонда «Вернись живым» Николай Белесков отметил, что первоочередной задачей новых дронов остается стабилизация фронта.

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«Первая цель – остановить ухудшение ситуации. И только после этого можно думать о чем-то более амбициозном», — объяснил он.

Главной проблемой остаются люди

У Украины есть инновационные и хорошо оснащенные подразделения, в частности «Хартия» и Третья штурмовая бригада. Однако сейчас они предпочтительны для удержания своих участков фронта.

Из-за проблем с набором и сохранением личного состава Украина имеет ограниченное количество военных, которые можно привлечь к масштабным наступательным операциям. Кроме того, часть доступных подразделений может не иметь достаточной подготовки.

Нехватка людей также усложняет обучение новым методам ведения войны. Солдаты нужны непосредственно на позициях, поэтому их сложно надолго отправлять в учебные центры.

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Россия тоже сталкивается с кадровыми проблемами. Качество ее войск постепенно снижается, особенно сложно находить технически подготовленных операторов беспилотников. В то же время Москва продолжает пополнять армию благодаря большим выплатам контрактникам и все более активно применяет принудительные методы набора.

Почему самих дронов может быть мало

Беспилотники средней дальности эффективно уничтожают транспорт, склады и маршруты снабжения. Однако они не решают проблему российских операторов короткодистанционных дронов, которые хорошо маскируются вблизи фронта и могут останавливать украинское продвижение.

По словам Рейнольдса, таких операторов можно найти, но это сложный и длительный процесс.

Лучше всего дроны средней дальности работают при изоляции отдельных районов: они перекрывают дороги и лишают окруженных подразделений снабжения. Россия применяла схожую тактику во время боев за Бахмут и Покровск.

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Вместе с тем, Белесков не исключает, что массированное и хорошо скоординированное применение таких беспилотников может взорвать российскую оборону.

«Остается открытым вопрос, можно ли только кампанией ударов средней дальности освободить значительные оккупированные территории. Мы проводим беспрецедентный в военной истории эксперимент», – сказал аналитик.

Для этого Украине пришлось бы за короткое время нанести тысячи ударов по маршрутам поставок, запасам горючего и боеприпасов. Такая операция нуждается в большом количестве экипажей, разведывательных данных и тесной координации между подразделениями.

Дроны давят на Россию вдали от фронта

Украинские дальнобойные беспилотники все чаще атакуют российскую энергетическую инфраструктуру. Они наносят ущерб одному из основных источников доходов бюджета РФ и принуждают Москву опрокидывать средства противовоздушной обороны с фронта для защиты объектов в тылу.

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Другие дроны постепенно изолируют оккупированный Крым, атакуя сухопутные, морские и мостовые пути снабжения. Это создает проблемы с горючим и влияет на туристическую отрасль полуострова.

Пока неясно, достаточно ли такого давления, чтобы заставить Владимира Путина согласиться на прекращение огня. Однако успехи украинских дронов уже повлияли на поддержку со стороны США.

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрешат Украине производить ракеты для систем Patriot.

«Это эскалация. Но это также эскалация, которая может способствовать завершению конфликта», - сказал он, комментируя украинские удары по территории России.

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Напомним, рейтинг «фюрера» Владимира Путина продолжает обваливаться. Свидетельством тому стали последние результаты опроса государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения. В частности, уровень доверия к диктатору упал еще на один процентный пункт – до 72,3%.

В частности, одним из поводов стало то, что в России стремительно кончается бензин. Нефтеперерабатывающая промышленность уже не справится с внутренним спросом, ведь мощности по переработке нефти дальше снижаются. В то же время Кремль бьет тревогу и уже не в состоянии скрыть масштабы кризиса, вызванного ударами Киева.

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