В РФ заявили о запуске собственной "Паутины", и это не дроны: у Кремля серьезные проблемы – ISW

У Кремля серьезные проблемы из-за украинских дронов / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российский оборонный сектор лихорадочно ищет способы оградить стратегические объекты от регулярных атак украинских беспилотников большой дальности. Государственный конгломерат «Ростех» объявил о создании новой системы защиты под названием «Паутина». Однако, как отмечают аналитики Института изучения войны, за громким названием скрывается не новейшее оружие или РЭБ, а обычная металлическая конструкция, свидетельствующая о глубоком кризисе российской ПВО.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Что такое «Паутина» и зачем она Кремлю

По официальному заявлению «Ростеха» от 15 июля, «Паутина» — это физическая система защиты, состоящая из модульных конструкций. Россияне утверждают, что эта разработка способна выдержать прямое кинетическое попадание беспилотника весом до 200 килограммов, который двигается со скоростью 250 км/ч.

Реклама

Конструкцию планируют разворачивать вокруг:

нефтехранилищ и топливных терминалов;

электрических подстанций;

больших складов и других объектов высотой более 25 метров.

Кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости уже обнародовало первые кадры разработки. Несмотря на громкое название «Паутина» выглядит как обычная большая армированная сетка или гигантская антидроновая клетка, которой пытаются физически «обнести» стратегические предприятия.

Почему Кремль бьет тревогу: цифры нефтяного коллапса

Эксперты ISW подчеркивают: переход России к массовому строительству гигантских металлических сеток вокруг заводов — это прямое следствие катастрофического ущерба, который ВСУ наносят российской нефтяной инфраструктуре. Традиционные средства противовоздушной обороны РФ просто не справляются с потоком украинских дронов.

Масштаб проблем подтверждают последние оценки боевого ущерба (BDA) от западных СМИ и аналитиков:

Реклама

Остановка гигантов: 14 июля полностью прекратил работу нефтехимический комплекс «Салават» в Башкортостане. Это произошло после точного удара украинского БПЛА, повредившего ключевые установки первичной переработки нефти (CDU-6 и CDU-4), суммарно перерабатывавших более 28 тысяч тонн сырья в день.

По данным аналитической компании Kpler, из-за украинских ударов и плановых ремонтов объемы переработки нефти в РФ упали до критического минимума за последние 20 лет — до 3,8 миллиона баррелей в день.

В России фактически произошел паралич мощностей: не работают от 1,5 до 2 миллионов баррелей ежедневных перерабатывающих мощностей, что составляет около 58% от общей установленной мощности РФ.

В результате экспорт готовых российских нефтепродуктов в июле 2026 года рухнул почти вдвое — до 1,2 млн баррелей в день (против 2,3 млн в июле 2025-го). Россия вынуждена продавать сырую нефть вместо топлива, поскольку физически упустила возможность ее перерабатывать.

Именно поэтому Кремль вынужден срочно инвестировать миллиарды в строительство пассивных заграждений типа «Паутина», пытаясь залатать дыры в собственной системе ПВО. Однако эффективность таких средств против скоординированных рейдов украинских дронов остается под большим вопросом.

Операция «Паутина»

Отметим, что выбор названия для «новейшей» системы выглядит довольно странно. оккупанты фактически сами себе напоминают об одном из самых громких позорных поражений своей армии в тылу. Речь идет об известной партизанской операции «Паутина», когда российскую логистику и военные колонны разносили в хлам с помощью обычных гражданских фур. Тогда украинские силы устроили врагу настоящую ловушку на колесах, парализовав тыловое обеспечение захватчиков. Теперь символически под аналогичным названием «Паутина» Кремль пытается построить хоть какие-то заборы, чтобы спасти остатки своей экономики от украинского неба.

Напомним, 1 июня 2025 года во время операции «Паутина» украинские БПЛА поразили цели на аэродромах РФ «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Реклама

Украинскую спецоперацию высоко оценила разведка Израиля Моссад, считающаяся одной из самых эффективных в мире. По их словам, «это сигнал тревоги в эру войны с использованием дронов». Мол, у Украины есть козыри.

Между тем спецпредставитель президента США Кит Келлог сначала заявил, мол, эта атака украинских БПЛ якобы повысила риск эскалации конфликта. Впрочем, впоследствии он кардинально изменил свое мнение об операции «Паутина». Американское чиновник похвалил украинские спецслужбы и назвал атаку «примером эффективного и смелого лидерства».

Новости партнеров