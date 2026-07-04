Издание The Times рассказало о секретном батальоне, запускавшем дроны над Москвой

Нападение на Москву / © ТСН.ua

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Батальон «Kairos» 414-й отдельной бригады «Птицы Мадяра», наносящий дальнобойные удары по территории России, остаётся одним из самых засекреченных подразделений в структуре Сил беспилотных систем ВСУ и считается приоритетной целью для российских войск.

Об этом пишет The Times, журналисты которой пообщались с бойцами этого подразделения.

Издание отмечает, что военнослужащие батальона «Kairos» должны воздерживаться от алкоголя, скрывать место своей службы от друзей и семьи и регулярно проходить проверку на полиграфе, чтобы подтвердить, что они не разгласили никакой засекреченной информации.

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По словам военных, главная цель атак вглубь территории страны-агрессора — заставить руководство РФ осознать цену продолжения войны.

«Мы стараемся сделать войну для них слишком дорогой, чтобы они не могли её продолжать, и подтолкнуть их к миру», — заявил офицер с позывным Рэй.

Он также подчеркнул, что современные беспилотники способны поражать любые стратегические объекты противника.

«Для дрона нет разницы — нефтеперерабатывающий завод, порт… или Кремль», — сказал военный.

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Подразделение систематически готовило удары по Москве

По информации издания, перед началом масштабных атак на Московский регион батальон в течение двух месяцев последовательно уничтожал российские системы противовоздушной обороны на подступах к столице РФ.

«Мы действуем как батальон уже около 200 дней, и за это время поразили около 200 целей», — отметил Рей.

Он добавил, что удары поставили российское командование перед сложным выбором: усиление обороны Москвы автоматически ослабляет другие направления, в частности оккупированный Крым.

«Теперь Путин видит, как горит Россия»

Командир роты с позывным «Панама» заявил, что украинские военные фактически изменили саму логику современной войны.

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«Несколько лет назад Путин заявлял всем, что сможет завоевать нас за три дня. Теперь он видит, как горит Россия. Не мы это начали, но мы отплачиваем им. Справедливость восторжествовала», — сказал он.

По словам офицера, технологии сделали невозможным существование безопасного тыла для государства-агрессора.

«Когда вы чувствуете запах войны у собственного порога, вы воспринимаете её совсем иначе, чем когда смотрите телевизор», — подчеркнул Панама.

Маневры ВСУ на большие расстояния стремительно набирают обороты

The Times отмечает, что «Kairos» играет одну из ключевых ролей в программе нанесения ударов на большие расстояния Силами беспилотных систем Украины. Подразделение почти ежедневно запускает ударные дроны по целям в России и на оккупированных территориях, координируя свои действия с другими украинскими формированиями.

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На прошлой неделе украинские беспилотники нанесли удары по ряду нефтегазовых объектов, предприятиям оборонной промышленности и военным логистическим базам в различных регионах РФ. Некоторые цели находились на расстоянии более 1500 километров от украинской границы.

«Мы можем поражать цели, которых никогда бы не достигли в качестве штурмового подразделения, и делать это каждый день», — подытожил Рэй.

Удары по Москве — Украина поразила «сердце» России

Напомним, власти Москвы заявили, что с начала суток 4 июля силы противовоздушной обороны якобы уничтожили 16 беспилотников, которые, по утверждению российской стороны, направлялись в столицу РФ.

В среду, 1 июля, под Москвой — в Люберцах — загорелась электроподстанция, в результате чего часть города осталась без света. Город расположен всего в 15 км от столицы РФ.

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Ранее издание The Economist высказало предположение, что объявленная президентом Украины Владимиром Зеленским 40-дневная кампания ударов по территории России является не только военной, но и политической стратегией, призванной заставить Кремль перейти к конструктивным переговорам до августа — именно в тот момент, когда российское руководство будет решать, начинать ли новое осенне-зимнее наступление.

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