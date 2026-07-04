Россия заявила о массированной атаке дронов на Москву: за ночь якобы сбили 16 беспилотников

Москва / © Associated Press

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Мэр Москвы Сергей Собянин ночью сообщил о серии атак беспилотников на российскую столицу. По его словам, силы ПВО Министерства обороны РФ якобы последовательно сбивали дроны, "летевшие на Москву ".

Сначала Собянин заявил об уничтожении одного беспилотника. Впоследствии сообщил о ликвидации еще пяти дронов, позже - еще семи, а в последнем сообщении заявил о сбитии еще трех БпЛА.

Таким образом, по данным российских властей, с начала суток 4 июля на подлете в Москву якобы были уничтожены 16 беспилотников.

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Во всех сообщениях Собянин отмечал, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или разрушениях российские власти не обнародовали.

Независимого подтверждения заявлений российской стороны пока нет.

Напомним, после атак Украины и существенных провалов российско ПВО Кремль оказался перед «бунтом» собственных пропагандистов. Впрочем, Владимир Путин пытается замаскировать кризис рассказами об успехах на фронте и поддерживает подконтрольных и лояльных российских милблогеров, которые могут помочь ему построить контролируемую реальность.

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