Россия ударила по центру Сум: Зеленский сообщил о погибших, десятках раненых и людях под завалами (фото)

Удар РФ по Украине / © Владимир Зеленский

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В Сумах идет ликвидация последствий российского авиаудара, в ходе которого российские войска применили управляемые авиабомбы по центральной части города.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский .

По его словам, в эпицентре удара оказалась жилая многоэтажка, под завалами которой еще могут находиться люди.

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«Россияне применили управляемые авиабомбы прямо против обычных людей в центре города. Под завалами многоэтажки могут быть еще люди», — отметил глава государства.

По состоянию на момент заявления президента известно о четырех погибших, среди которых ребенок. Еще 27 человек получили ранения, из них шестеро — дети. По словам Зеленского, многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Президент также сообщил, что в течение дня российские войска атаковали и другие украинские регионы. В Запорожье в результате удара беспилотника погибли два человека, еще шестеро получили ранения, среди них — ребенок. В Харькове город атаковал российский FPV-дрон, есть пострадавшие. Кроме того, под обстрелами находились общины Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областей.

такова на Киев — новая тактика РФ

Аналитики Defense Express после атаки на Киев 2 июля отметили, что РФ действует по определенному двухнедельному циклу , используя это время для подготовки новых обстрелов. Большинство баллистических и гиперзвуковых ракет во время этого обстрела были направлены именно в столицу. В то же время статистика отражения свидетельствует о низком уровне перехвата баллистики, ведь из 24 целей силы ПВО уничтожили всего четыре, то есть около 16,7%.

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В то же время, авиаэксперт Валерий Романенко подчеркнул, что российские войска изменили тактику — все чаще направляя ракеты и беспилотники по жилым кварталам. По его мнению, это может свидетельствовать о постепенном снижении ударных возможностей РФ, чтобы компенсировать это, они меняют приоритеты и пытаются нанести как можно больше потерь среди гражданского населения.

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