В небе появится гигантская Оленья Луна: астрономы назвали точную дату

Месяц / © Фото из открытых источников

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В конце июля украинцы смогут наблюдать одно из самых эффектных астрономических явлений лета — полную Оленью Луну.

Как сообщает Daily Galaxy со ссылкой на данные астрономов, пик полнолуния придется на 29 июля.

По информации Space.com, максимальной фазы освещения естественный спутник Земли достигнет в 14:36 по Гринвичу (17:36 по киевскому времени). Впрочем, лучшим временем для наблюдения станет вечер 29 июля, когда Луна взойдет над восточным горизонтом сразу после захода Солнца.

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Именно в этот момент небесное тело будет казаться особенно большим и приобретет характерный золотисто-оранжевый оттенок. Астрономы объясняют этот эффект так называемой «лунной иллюзией»: хотя реальные размеры Луны не меняются, человеческий мозг воспринимает её как более крупную вблизи зданий, деревьев или гор на горизонте.

Кроме того, атмосферные явления рассеивают синий свет и пропускают больше красных и оранжевых волн, из-за чего во время восхода Луна приобретает тёплый янтарный оттенок.

Название «Олений месяц» происходит от традиций коренных народов Северной Америки. Именно в июле у молодых самцов оленей начинают отрастать новые рога, что и дало название летнему полнолунию. Другие народы называли её Малиновой Луной, Луной Линьяния Перьев, Сенокосной или Кукурузной Луной, связывая небесное явление с природными и сельскохозяйственными циклами.

Помимо астрономического значения, июльское полнолуние имеет и важное духовное значение. Оно совпадает с праздниками Гуру Пурнима и Асалха Пуджа, которые отмечают миллионы индуистов и буддистов в разных странах мира.

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Эксперты отмечают, что первый час после восхода Оленьей Луны станет лучшим временем для фотографирования. Именно тогда можно сделать самые зрелищные снимки на фоне городских пейзажей или природных ландшафтов.

Олений Луна 2026 года обещает стать одним из самых ярких астрономических событий лета и подарить наблюдателям уникальное зрелище на вечернем небе.

Напомним, что на ночном небе можно заметить интересную закономерность: некоторые созвездия и звезды видны всегда, а другие появляются только в определённые времена года. Астрономы объясняют, что это связано с движением Земли и особенностями так называемого звездного времени.

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