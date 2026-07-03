Какой церковный праздник в Украине 4 июля

Церковный праздник 4 июля / © Pixabay

Реклама

Завтра, 4 июля, в православном календаре день памяти святого Андрея, архиепископа Критского. Святой Андрей родился примерно в VII веке в городе Дамаск. Согласно преданию, до семи лет он не говорил, и именно после Святого Причастия получил дар слова. Этот эпизод во житии часто воспринимается как символ его будущего духовного призвания.

В юном возрасте он отправился в Иерусалим, где принял монашеский постриг в монастыре святого Саввы Освященного. Именно там сформировалось его богословское мировоззрение — глубокое, аскетичное и одновременно поэтическое.

Затем Андрей был призван к служению в Константинополе, где проявил себя как способный богослов и церковный администратор. Он участвовал в церковных делах и обладал значительным авторитетом среди духовенства.

Реклама

Позже он был назначен архиепископом острова Крит. Это служение явилось центральным этапом его жизни. Здесь он активно проповедовал, укреплял христианскую веру среди паствы и противодействовал ересям, угрожавшим церковному единству.

Самым известным духовным произведением святого Андрея является Великий покаянный канон — один из глубочайших литургических текстов Православной Церкви. Это поэтический покаянный гимн, состоящий из сотен тропарей и охватывающий библейскую историю как путь человеческого падения и покаяния.

Этот канон читается в Великий пост и стал духовным указателем для миллионов верующих, призывая к внутреннему очищению, смирению и возвращению к Богу.

Святой Андрей умер в городе Митилена (остров Лесбос) в VIII веке. Его жизнь стала примером гармонии между интеллектом и духовностью, словом и молитвой, служением и личным подвигом.

Реклама

Церковный праздник 4 июля — день памяти преподобной Марты, матери святого Симеона Дивногорца

Марта жила в Византийской империи в благочестивой христианской семье. По преданию, она с юных лет отличалась глубокой верой, смирением и склонностью к молитве. Ее жизнь не была лишена испытаний, однако именно у них сформировалась ее духовная стойкость.

Она вышла замуж и стала матерью Симеона, который с самого раннего возраста проявлял необычайную склонность к духовной жизни. Именно Марта стала тем, кто первым заметил в нем призвание к особому аскетическому пути.

Жизнь преподобной Марфы особенно подчеркивает ее роль как матери святого подвижника. Она не только воспитывала сына, но и сопровождала его духовное развитие молитвой, постом и примером благочестия.

Когда Симеон избрал суровый аскетический путь и оставил светскую жизнь, Марта не противилась его решению. Напротив, она приняла этот выбор как проявление воли Божьей, что свидетельствует о ее глубокой духовной зрелости и доверии к Провидению.

Реклама

После того, как ее сын стал известным подвижником и столбником, Марта также посвятила свою жизнь молитве и уединению. По преданию, она жила вблизи мест подвига, поддерживая духовную связь с ним через молитву и духовное единство.

Ее жизнь стала примером того, как материнство может превратиться в форму духовного служения, когда любовь к ребенку сочетается с любовью к Богу.

Преподобная Марта умерла в глубокой старости, оставив после себя память о женщине великой веры, терпении и смирении. Хотя ее культ менее распространен, чем культ ее сына, она почитается примером святости в семейной жизни.

Церковный праздник в Украине 4 июля по старому календарю

По старому календарю 4 июля в Украине чтили память мученика Юлиана. Он пострадал за христианскую веру в первые столетия. По преданию, он мужественно выдержал пытку и не отрекся от Христа, приняв мученическую смерть. Его память напоминает о верности Богу даже перед лицом страданий и смерти.

Реклама

Приметы 4 июля

Народные приметы 4 июля / © unsplash.com

Быстро рассеивающийся утренний туман обещает стабильное тепло.

Лягушки громко квакают вечером — до осадков.

Облака двигаются быстро и низко — погода будет переменчивой.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям, 4 июля не советуют ни занимать деньги, ни брать их взаймы — считается, что это может привлечь финансовые затруднения. Также день не способствует утренним начинаниям: не рекомендуют стартовать новые дела или принимать важные решения утром, ведь по поверью первая половина дня может принести неудачи и лишние хлопоты. Однако серьезные шаги советуют откладывать на вечер, когда энергия дня будто «выравнивается» и становится более благоприятной.

Что можно делать завтра

В народном календаре этот день известен как Андрей Налива или Андрей день. Название связано с естественными изменениями в поле: именно в это время начинают наливаться зерном колосья овса и других озимых культур, поэтому до уборки урожая остается уже совсем немного. Традиционно в этот день готовят блюда из овса, в частности овсяную кашу, и уделяют много внимания труду и хозяйственным делам.

Новости партнеров