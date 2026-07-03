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Какой церковный праздник в Украине 4 июля
Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому и старому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 4 июля, в православном календаре день памяти святого Андрея, архиепископа Критского. Святой Андрей родился примерно в VII веке в городе Дамаск. Согласно преданию, до семи лет он не говорил, и именно после Святого Причастия получил дар слова. Этот эпизод во житии часто воспринимается как символ его будущего духовного призвания.
В юном возрасте он отправился в Иерусалим, где принял монашеский постриг в монастыре святого Саввы Освященного. Именно там сформировалось его богословское мировоззрение — глубокое, аскетичное и одновременно поэтическое.
Затем Андрей был призван к служению в Константинополе, где проявил себя как способный богослов и церковный администратор. Он участвовал в церковных делах и обладал значительным авторитетом среди духовенства.
Позже он был назначен архиепископом острова Крит. Это служение явилось центральным этапом его жизни. Здесь он активно проповедовал, укреплял христианскую веру среди паствы и противодействовал ересям, угрожавшим церковному единству.
Самым известным духовным произведением святого Андрея является Великий покаянный канон — один из глубочайших литургических текстов Православной Церкви. Это поэтический покаянный гимн, состоящий из сотен тропарей и охватывающий библейскую историю как путь человеческого падения и покаяния.
Этот канон читается в Великий пост и стал духовным указателем для миллионов верующих, призывая к внутреннему очищению, смирению и возвращению к Богу.
Святой Андрей умер в городе Митилена (остров Лесбос) в VIII веке. Его жизнь стала примером гармонии между интеллектом и духовностью, словом и молитвой, служением и личным подвигом.
Церковный праздник 4 июля — день памяти преподобной Марты, матери святого Симеона Дивногорца
Марта жила в Византийской империи в благочестивой христианской семье. По преданию, она с юных лет отличалась глубокой верой, смирением и склонностью к молитве. Ее жизнь не была лишена испытаний, однако именно у них сформировалась ее духовная стойкость.
Она вышла замуж и стала матерью Симеона, который с самого раннего возраста проявлял необычайную склонность к духовной жизни. Именно Марта стала тем, кто первым заметил в нем призвание к особому аскетическому пути.
Жизнь преподобной Марфы особенно подчеркивает ее роль как матери святого подвижника. Она не только воспитывала сына, но и сопровождала его духовное развитие молитвой, постом и примером благочестия.
Когда Симеон избрал суровый аскетический путь и оставил светскую жизнь, Марта не противилась его решению. Напротив, она приняла этот выбор как проявление воли Божьей, что свидетельствует о ее глубокой духовной зрелости и доверии к Провидению.
После того, как ее сын стал известным подвижником и столбником, Марта также посвятила свою жизнь молитве и уединению. По преданию, она жила вблизи мест подвига, поддерживая духовную связь с ним через молитву и духовное единство.
Ее жизнь стала примером того, как материнство может превратиться в форму духовного служения, когда любовь к ребенку сочетается с любовью к Богу.
Преподобная Марта умерла в глубокой старости, оставив после себя память о женщине великой веры, терпении и смирении. Хотя ее культ менее распространен, чем культ ее сына, она почитается примером святости в семейной жизни.
Церковный праздник в Украине 4 июля по старому календарю
По старому календарю 4 июля в Украине чтили память мученика Юлиана. Он пострадал за христианскую веру в первые столетия. По преданию, он мужественно выдержал пытку и не отрекся от Христа, приняв мученическую смерть. Его память напоминает о верности Богу даже перед лицом страданий и смерти.
Приметы 4 июля
Быстро рассеивающийся утренний туман обещает стабильное тепло.
Лягушки громко квакают вечером — до осадков.
Облака двигаются быстро и низко — погода будет переменчивой.
Что завтра нельзя делать
По народным верованиям, 4 июля не советуют ни занимать деньги, ни брать их взаймы — считается, что это может привлечь финансовые затруднения. Также день не способствует утренним начинаниям: не рекомендуют стартовать новые дела или принимать важные решения утром, ведь по поверью первая половина дня может принести неудачи и лишние хлопоты. Однако серьезные шаги советуют откладывать на вечер, когда энергия дня будто «выравнивается» и становится более благоприятной.
Что можно делать завтра
В народном календаре этот день известен как Андрей Налива или Андрей день. Название связано с естественными изменениями в поле: именно в это время начинают наливаться зерном колосья овса и других озимых культур, поэтому до уборки урожая остается уже совсем немного. Традиционно в этот день готовят блюда из овса, в частности овсяную кашу, и уделяют много внимания труду и хозяйственным делам.