Яке церковне свято в Україні 4 липня

Церковне свято 4 липня / © Pixabay

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Завтра, 4 липня, в православному календарі день пам’яті святого Андрія, архиєпископа Критського. Святий Андрій народився приблизно у VII столітті в місті Дамаск. Згідно з переданням, до семи років він не розмовляв, і саме після Святого Причастя отримав дар слова. Цей епізод у житії часто сприймається як символ його майбутнього духовного покликання.

У юному віці він вирушив до Єрусалима, де прийняв чернечий постриг у монастирі святого Сави Освяченого. Саме там сформувався його богословський світогляд — глибокий, аскетичний і водночас поетичний.

Згодом Андрій був покликаний до служіння в Константинополі, де проявив себе як здібний богослов і церковний адміністратор. Він брав участь у церковних справах і мав значний авторитет серед духовенства.

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Пізніше його було призначено архієпископом острова Крит. Це служіння стало центральним етапом його життя. Тут він активно проповідував, зміцнював християнську віру серед пастви та протидіяв єресям, що загрожували церковній єдності.

Найвідомішим духовним твором святого Андрія є «Великий покаянний канон» — один із найглибших літургійних текстів Православної Церкви. Це поетичний покаянний гімн, який складається з сотень тропарів і охоплює біблійну історію як шлях людського падіння та покаяння.

Цей канон читається у Великий піст і став духовним дороговказом для мільйонів вірян, закликаючи до внутрішнього очищення, смирення та повернення до Бога.

Святий Андрій помер у місті Мітилена (острів Лесбос) у VIII столітті. Його життя стало прикладом гармонії між інтелектом і духовністю, словом і молитвою, служінням і особистим подвигом.

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Церковне свято 4 липня — день пам’яті преподобної Марти, матері святого Симеона Дивногорця

Марта жила у Візантійській імперії в благочестивій християнській родині. За переказами, вона з юних років відзначалася глибокою вірою, смиренням і схильністю до молитви. Її життя не було позбавлене випробувань, однак саме в них сформувалася її духовна стійкість.

Вона вийшла заміж і стала матір’ю Симеона, який з раннього віку виявляв надзвичайну схильність до духовного життя. Саме Марта стала тією, хто першою помітив у ньому покликання до особливого аскетичного шляху.

Житіє преподобної Марти особливо підкреслює її роль як матері святого подвижника. Вона не лише виховувала сина, але й супроводжувала його духовний розвиток молитвою, постом і власним прикладом благочестя.

Коли Симеон обрав суворий аскетичний шлях і залишив світське життя, Марта не противилася його рішенню. Навпаки, вона прийняла цей вибір як прояв Божої волі, що свідчить про її глибоку духовну зрілість і довіру до Провидіння.

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Після того як її син став відомим подвижником і стовпником, Марта також присвятила своє життя молитві та усамітненню. За переданням, вона жила поблизу місць його подвигу, підтримуючи духовний зв’язок із ним через молитву та духовну єдність.

Її життя стало прикладом того, як материнство може перетворитися на форму духовного служіння, коли любов до дитини поєднується з любов’ю до Бога.

Преподобна Марта померла у глибокій старості, залишивши по собі пам’ять про жінку великої віри, терпіння та смирення. Хоча її культ менш поширений, ніж культ її сина, вона шанується як приклад святості в родинному житті.

Церковне свято в Україні 4 липня за старим календарем

За старим календарем 4 липня в Україні вшановували пам’ять мученика Юліана. Він постраждав за християнську віру в перші століття. За переданням, він мужньо витримав тортури і не зрікся Христа, прийнявши мученицьку смерть. Його пам’ять нагадує про вірність Богові навіть перед лицем страждань і смерті.

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Прикмети 4 липня

Народні прикмети 4 липня / © unsplash.com

Ранковий туман, що швидко розсіюється, обіцяє стабільне тепло.

Жаби голосно квакають увечері — до опадів.

Хмари рухаються швидко й низько — погода буде мінливою.

Що завтра не можна робити

За народними віруваннями, 4 липня не радять ані позичати гроші, ані брати їх у борг — вважається, що це може притягнути фінансові труднощі. Також день не сприяє ранковим починанням: не рекомендують стартувати нові справи або приймати важливі рішення зранку, адже, за повір’ям, перша половина дня може принести невдачі та зайві клопоти. Натомість серйозні кроки радять відкладати на вечір, коли енергія дня ніби «вирівнюється» і стає сприятливішою.

Що можна робити завтра

У народному календарі цей день відомий як Андрій Налива або просто Андріїв день. Назва пов’язана з природними змінами в полі: саме в цей час починають наливатися зерном колоски вівса та інших озимих культур, тож до жнив залишається вже зовсім небагато. Традиційно цього дня готують страви з вівса, зокрема вівсяну кашу, і приділяють багато уваги праці та господарським справам.

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