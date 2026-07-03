РФ сократила массированные атаки: в ISW предположили, что готовит Кремль, и предупредили о новой угрозе

Атака на Киев 2 июля.

Реклама

Россия резко сократила массированные удары по Украине — частота атак БпЛА и ракетами уменьшилась в июне 2026-го по непонятным причинам. Вероятно, этому есть объяснения, но они — тревожные.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Российские войска, вероятно, сохраняют способность наносить масштабные удары беспилотниками и ракетами по Украине несколько раз в месяц, как это было в последние месяцы», — говорится в отчете.

Реклама

Аналитики отмечают, что РФ активизировала серию масштабных атак в середине января 2026-го, когда с середины до конца месяца произвела обстрелы по меньшей мере 300 беспилотниками и ракетами. Затем последовало шесть атак в феврале; четыре — в марте; пять раз — в апреле; шесть — в мае.

«Между январем и маем российские войска обычно наносили от одного до трех таких масштабных ударов примерно в течение недели один за другим. Затем намного меньших ударов в течение недели-двух. Вероятно, частично для накопления ударных машин, а затем восстанавливали масштабные удары беспилотниками и ракетами по той же схеме, чтобы максимизировать ущерб», — отмечают в ISW.

Однако в июне — 2 и 15 числа — захватчики нанесли лишь два удара БпЛА и ракетами, состоявшие из более 300 воздушных целей. Американские специалисты отмечают: непонятно почему армия России сократила свои масштабные удары в июне.

«Войска РФ могут накапливать беспилотники, в том числе для большей частоты масштабных ударов в более позднее время, по выбору Кремля. Особенно, если Россия считает, что это может еще больше истощить украинскую ПВО. Россияне могли изменить схемы производства, например, стремясь децентрализовать производство „Шахед“ или переключиться на приоритет вариантов дронов, которые может быть сложнее производить, например беспилотники с реактивными двигателями», — отмечают в Институте.

Реклама

В то же время, добавляют в ISW, они будут дальше наблюдать за схемами российских ударов и отчетами о тактике ударов и производстве беспилотников.

Напомним, ночью против июля российские войска нанесли масштабный удар беспилотниками и ракетами по Украине. Целью был Киев, где оккупанты ударили по жилым домам. По состоянию на утро 3 июля спасательные работы продолжаются — под завалами находят погибших. Число жертв возросло до 30. Впрочем, вероятно, эта цифра не окончательная.

Воздушные силы сообщили, что РФ запустила 570 беспилотников и ракет. В частности, четыре «Циркона». Украинские войска сбили 48 ракет и 476 беспилотников, но 25 баллистических ракет и 12 дронов поразили 33 места, а обломки упали на 18.

Дата публикации 11:23, 02.07.26 Количество просмотров 56 Прилеты ракет прямо по домам! Киев в руинах! ТСН вживую!

Новости партнеров