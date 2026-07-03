РФ уже начала тайное вторжение в страны НАТО: запустили оружие из "теневого флота", аналитики бьют тревогу

НАТО / © Unsplash

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Россия не ведет полномасштабное военное вторжение в страны НАТО, но проводит масштабную тайную кампанию в «серой зоне». Москва уже готовится к продолжительной конфронтации с Европой.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что в последние годы Россия принимала участие в различных открытых и скрытых атаках на государства НАТО, среди которых диверсионные миссии, радиоэлектронные помехи, глушение GPS-сигналов и поджоги.

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Россия резко усилила эти атаки на страны НАТО в последнее время, начиная с осени 2025 года — в частности, наиболее заметным фактором стали случаи вторжения дронов в воздушное пространство государств Альянса. Такая схема систематической организованной деятельности свидетельствует о том, что Россия вступила в фазу подготовки.

«Кремль, вероятно, использовал действующие в международных водах суда „теневого флота“ для осуществления вторжений дронов в воздушное пространство НАТО, используя эти суда в качестве платформ для запуска и восстановления. IISS зафиксировал 144 инцидента полетов российских дронов над 13 государствами НАТО и Ирландией в период с августа 2024 года по февраль 2026 года, в том числе над военными и подводными базами в Великобритании и Франции», — говорится в отчете экспертов.

Вероятное нападение РФ на страны НАТО — что известно

Эстония, Латвия и Литва разрабатывают эвакуацию 400 000 человек на случай нападения России. Страны Балтии уже давно предупреждают своих партнеров по НАТО о потенциальной российской агрессии. Все из-за недавних кибератак, дезинформационных кампаний и нарушения их воздушного пространства российскими истребителями и беспилотниками. Хотя

Россия отрицает какие-либо намерения нападения на НАТО, эти три страны, которые в прошлом были аннексированы Москвой, удвоили свои расходы на оборону после полномасштабного вторжения в Украину.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что угроза для стран НАТО со стороны России станет реальностью не через годы, а через несколько ближайших месяцев.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко добавил, что, хотя сегодня у Москвы нет ресурсов для полномасштабной войны против Европы, нельзя исключать, что к 2028 году они могут появиться. Это станет возможным, если в России будет проведена мобилизация.

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