Подозреваемая следила за семьей и выжидала момент: новые детали покушения на Ермолаева в Монако

Взрыв в Монако. / © Associated Press

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Установлено лицо подозреваемого по делу о взрыве в Монако, в результате которого получил ранение украинский олигарх Владимир Ермолаев и еще два человека. Удалось установить, что речь идет о женщине, которая действовала, маскируясь под мужчину. Ее объявили в международный розыск.

Об этом со ссылкой на генерального прокурора Монако Стефана Тибо, пишут The Guardian и BFMTV.

«По подозреваемому выдан ордер на арест, и уже сегодня вечером на него будет опубликовано красное сообщение Интерпола», — отметили в прокуратуре.

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Генпрокурор высоко оценил работу полицейских сил Монако и «эффективное международное сотрудничество в криминальной сфере, как полицейское, так и судебное». По его словам, именно это позволило «установить личность подозреваемой в совершении нападения за особо короткое время». По данным СМИ, ее местонахождение установлено в одной из европейских стран.

Начато судебное расследование по статьям о покушении на убийство, незаконное установление взрывного устройства в общественном месте, участие в преступном сговоре и соучастие в этих преступлениях.

По информации СМИ, следователи рассматривают две основные версии этой попытки убийства: организованная преступность или иностранное вмешательство.

Детали о взрыве и действиях подозреваемой

По данным следствия, неизвестная личность оставила сверток в холле многоквартирного дома, расположенного всего в нескольких километрах от французской границы. Вскоре после этого взорвалось взрывное устройство, когда туда заходили трое жителей — бизнесмен, его партнер и 13-летний подросток.

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По данным следствия, незадолго до взрыва женщина заметила украинскую семью вблизи площади Мюлен и начала следить за ней. После закладки взрывчатки она ждала, пока украинцы приблизятся к тому месту. По информации BFMTV, взрыв произошел тогда, когда мимо сумки проходила партнерша бизнесмена. Правоохранители предполагают, что взрывное устройство было активировано дистанционно с помощью пульта управления.

Покушение на Ермолаева — что известно

Вечером 29 июня в Монако произошел мощный взрыв. По предварительным данным, неизвестный оставил у входа в жилой дом рюкзак со взрывным устройством. Взрыв раздался в момент, когда в здание вошли несколько человек, среди которых был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

Сначала в медиа появилась информация, что была травмирована жена олигарха Анна Ермолаева, но впоследствии стало известно, что во время покушения с ним была другая женщина — любовница миллиардера — 46-летняя Анна Насобина. “Суспільне” со ссылкой на собственные источники сообщило, что официальная жена бизнесмена в момент покушения физически находилась в другом месте.

Известно, что сына бизнесмена в некритическом состоянии госпитализировали в детскую больницу Ленваль в Ницце, а взрослых, чья жизнь была в опасности, доставили в университетскую больницу Ниццы. Состояние Ермолаева улучшилось, но состояние женщины еще не стабилизировали, ей ампутировали две ноги.

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