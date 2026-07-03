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Украина готовит новый механизм возвращения мужчин из одной из стран Европы: появились детали
Германия и Украина обсуждают возвращение украинских мужчин домой.
Украина и Германия сформировали общую рабочую группу, занимающуюся вопросом возвращения в Украину граждан мобилизационного возраста, находящихся на территории ФРГ.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью «Укринформу».
«Я пока не буду раскрывать эти механизмы. Они как раз обсуждаются в рамках работы рабочей группы», — заявил Макеев.
По словам дипломата, в рамках работы группы стороны обсуждают возможные механизмы возвращения украинцев призывного возраста на родину. В то же время он не уточнил, какие именно инструменты рассматривают, но сообщил, что работа по координации возвращения украинцев имеет две составляющие.
«Первая — это Unity Hub, то есть работа нашего государства с украинским обществом, когда мы разъясняем, какие существуют возможности. Вторая — понять, как мы можем способствовать возвращению совместно с немцами. Поэтому между украинскими и немецкими ведомствами создана рабочая группа, где осуществляется обмен информацией», — высказался украинский дипломат.
Напомним, 29 июня Еврокомиссия предложила продлить действие режима временной защиты для граждан Украины до марта 2028 года. В то же время, предложенные изменения предполагают отдельный подход к вновь прибывшим военнообязанным украинцам в возрасте от 23 до 60 лет.
В ЕС подчеркивают, что речь идет не обо всех мужчинах, а именно о гражданах Украины, подлежащих мобилизации. Именно для этой категории могут действовать отдельные правила внутри обновленного механизма временной защиты.