По делу покушения на бизнесмена в Монако произошел неожиданный поворот: что выяснило следствие

Взрыв в Монако / © ilgiornale.it

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В расследовании подрыва резиденции украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако произошел прорыв. Следователи выяснили, что главным подозреваемым является не мужчина, как считалось ранее, а 30-летняя гражданка Украины, проживающая в Германии и умеющая маскировать внешность.

Об этом сообщает il Giornale.

Кого подозревают в подрыве резиденции в Монако?

Журналисты узнали, что полиции помог свидетель, который общался с женщиной. Подозреваемую уже нашли в другой стране Европы, поэтому судебные власти Монако объявили ее в международный розыск и привлекли европейскую полицию.

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Камеры видеонаблюдения показали, что женщина переоделась в мужскую одежду и использовала грим, чтобы ее не узнали. На видео она в черном жилете, белых брюках, кроссовках и темной шляпе. Как только она установила взрывчатку, сразу сбежала через границу во Францию.

Нападение произошло в понедельник. В результате взрыва ранения получил сам Вадим Ермолаев, его спутница и сын-подросток. Местные власти привлекли к расследованию максимальные ресурсы, поскольку этот инцидент является беспрецедентным для Княжества Монако, известного своим высоким уровнем безопасности.

Официальные обвинения в адрес разыскиваемой женщины пока не предъявлены, а ее имя не разглашается. Следствие продолжается на общеевропейском уровне.

Отдельно стражи порядка выясняют мотив преступления. Вадим Ермолаев — бизнесмен украинского происхождения с кипрским паспортом. Ранее он был одним из ведущих застройщиков Днепропетровской области, однако в 2023 году попал под санкции власти в Киеве за ведение бизнеса в оккупированном россиянами Крыму. В настоящее время версия о связи нападения с коммерческой деятельностью бизнесмена остается одной из основных.

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Покушение на украинского олигарха Ермолаева — последние новости

Напомним, вечером 29 июня в Монако возле жилого дома взорвали днепровского олигарха Вадима Ермолаева. Ранения получил он сам, женщина в возрасте от 50 до 60 лет и 13-летний подросток. Сначала медиа писали, что это его жена и сын.

Впоследствии стало известно, что при покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в момент взрыва с ним находилась не его жена Анна, а другая женщина. По данным иностранных СМИ, это была любовница миллиардера — 46-летняя Анна Насобина.

Ранее мы писали, что по делу о взрыве свертка с бомбой в Монако состояние одной из пострадавших остается критическим и нестабильным, а задержанного ранее подозреваемого отпустили на свободу. Расследование инцидента, квалифицировавшегося как покушение на убийство, продолжается в активной фазе.

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