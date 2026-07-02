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Юношеская сборная Украины с камбэком обыграла Сербию и вышла в полуфинал Евро-2026
Команда Дмитрия Михайленко досрочно пробилась в плей-офф континентального первенства.
Юношеская сборная Украины по футболу победила команду Сербии в матче второго тура группового этапа Евро-2026 (U-19). Поединок на "Нентпорт Стэдиум" в городе Бангор (Уэльс) завершился со счетом 1:2.
Сербы открыли счет на 16-й минуте благодаря голу Джордже Ранковича.
Однако еще до перерыва украинцы смогли не только отыграться, но выйти вперед. Дубль оформил Виталий Глют, забив на 32-й и 36-й минутах.
Отметим, что в стартовом матче на турнире подопечные Дмитрия Михайленко одержали волевую победу над хорватами (3:1).
После победы над сербами сборная Украины (6 очков) гарантировала себе финиш в топ-2 группы B и досрочно вышла в плей-офф — в полуфинал.
Турнирная таблица группы B
1. Украина — 6 очков (2 матча)
2. Италия — 4 очка (2)
3. Хорватия — 1 очко (2)
4. Сербия — 0 очков (2)
Согласно регламенту, две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал. За путевку в финал украинцы сразятся против Испании или Германии.
В заключительном третьем туре наша команда посоревнуется с Италией за первое место в группе. Поединок запланирован на воскресенье, 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Евро-2026 (U-19) по футболу проходит с 28 июня по 11 июля в Уэльсе.
Чемпионат Европы-2026 (U-19) также является отборочным этапом УЕФА к чемпионату мира-2027 (U-20), который состоится в Азербайджане и Узбекистане.
Все полуфиналисты Евро-2026 (U-19) получают путевки на ЧМ-2027 (U-20), поэтому сборная Украины уже обеспечила себе участие в молодежном Мундиале.