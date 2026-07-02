Юнацька збірна України з камбеком обіграла Сербію та вийшла до півфіналу Євро-2026

Сербія U-19 — Україна U-19 / © УАФ

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Юнацька збірна України з футболу перемогла команду Сербії в матчі другого туру групового етапу Євро-2026 (U-19). Поєдинок на "Нентпорт Стедіум" у місті Бангор (Уельс) завершився з рахунком 1:2 .

Серби відкрили рахунок на 16-й хвилині завдяки голу Джордже Ранковича.

Однак ще до перерви українці змогли не лише відігратися, а і вийти вперед. Дубль оформив Віталій Глют, забивши на 32-й та 36-й хвилинах.

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Зазначимо, що в стартовому матчі на турнірі підопічні Дмитра Михайленка здобули вольову перемогу над хорватами (3:1).

Після перемоги над сербами збірна України (6 очок) гарантувала собі фініш у топ-2 групи B та достроково вийшла до плейоф — до півфіналу.

Турнірна таблиця групи B

1. Україна — 6 очок (2 матчі)

2. Італія — 4 очки (2)

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3. Хорватія — 1 очко (2)

4. Сербія — 0 очок (2)

Згідно з регламентом, дві найкращі команди з кожної групи виходять до півфіналу. За путівку до фіналу українці поборються проти Іспанії або Німеччини.

У заключному третьому турі наша команда позмагається з Італією за перше місце в групі. Поєдинок заплановано на неділю, 5 липня. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

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Євро-2026 (U-19) з футболу відбувається від 28 червня до 11 липня в Уельсі.

Чемпіонат Європи-2026 (U-19) також є відбірковим етапом УЄФА до чемпіонату світу-2027 (U-20), який відбудеться в Азербайджані та Узбекистані.

Усі півфіналісти Євро-2026 (U-19) отримують путівки на ЧС-2027 (U-20), тож збірна України вже забезпечила собі участь у молодіжному Мундіалі.

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