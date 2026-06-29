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Дело Ермака: суд вынес решение по поводу электронного браслета бывшего главы Офиса президента
После освобождения под залог на Ермака наложен ряд процессуальных обязательств, в числе которых — ношение электронного браслета.
Высший антикоррупционный суд оставил без изменений меру пресечения в отношении экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, отклонив ходатайство стороны защиты об отмене обязательного ношения электронного устройства контроля.
Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.
«Сегодня, 29 июня, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты бывшего главы Офиса президента Украины об изменении меры пресечения, а именно об отмене обязанности ношения электронного средства контроля», — говорится в сообщении суда.
Ранее суд избрал Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн.
18 мая за бывшего главу Офиса президента, который несколько суток провел в СИЗО, была внесена полная сумма залога, после чего он вышел на свободу.
Какие ограничения действуют в отношении Ермака
После освобождения под залог на Ермака возложен ряд процессуальных обязательств. Он обязан являться по вызову детективов, прокуроров и суда, не покидать пределы Киева без соответствующего разрешения и сообщать о любом изменении места жительства или работы.
Кроме того, ему запрещено контактировать с другими фигурантами дела и свидетелями, он должен сдать загранпаспорта и носить электронный браслет контроля. Именно эту последнюю обязанность сторона защиты пыталась отменить — однако суд в этом отказал.
Напомним, НАБУ и САП подозревают Ермака в легализации 460 млн грн, связанных со строительством элитного коттеджного городка под Киевом «Династия», а также в получении откатов от подрядчиков «Энергоатома». Ему инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины — легализация имущества, полученного преступным путем.