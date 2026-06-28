Гороскоп на 29 июня для всех знаков Зодиака: день, когда мы будем во власти инстинктов

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Энергия этого времени может негативно сказаться на нашем поведении и, как следствие, отношениях с окружающими людьми и жизненной ситуации в целом.

Также велик риск попасть под чужое влияние, поступиться своими убеждениями и принципами и даже стать жертвой мошенников.

Овен

Несмотря на понедельник, это не самый лучший день для работы, поэтому от дел — как новых, так и старых, давно начатых и отложенных по объективным причинам — лучше отказаться: успешно завершить их не удастся.

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Телец

Держать себя в руках, не реагируя на внешние раздражители, необходимо всегда, но в этот день это особенно важно: необходимо следить за своими словами, чтобы не сболтнуть того, о чем впоследствии придется пожалеть.

Близнецы

День определит рабочий режим на всю неделю, а, возможно, и месяц, поэтому если сегодня вы решите, что можно ничего не делать, то и оставшееся время пройдет в бездействии, а это — прямой вред карьере.

Рак

Необходимо отказаться от новых знакомств, особенно, в режиме онлайн: слишком велик риск того, что за симпатичной фотографией на аватарке скрывается непорядочный человек, преследующий добрые намерения.

Лев

В этот день вам выдастся прекрасная возможность выступить в своей любимой роли –стать примером для подражания для окружающих вас людей, поэтому постарайтесь оправдать ожидания окружающих вас людей.

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Дева

Не стоит вмешиваться в чужие разговоры и, особенно, споры: не располагая полными знаниями о ситуации, которую обсуждают люди, вы рискуете сказать что-нибудь некстати и вызвать недоумение собеседников.

Весы

Нежелательно приступать в реализации новых планов, успеха они вам все равно не принесут, поэтому лучше заняться решением вопросов, которые по какой-то причине на сегодняшний день остались незавершенными.

Скорпион

В этот день можно восстанавливать справедливость на всех уровнях, поэтому если в вашем окружении есть человек, которого незаслуженно обижают, желательно вмешаться в ситуацию и любым способом защитить его.

Стрелец

Не стоит ввязываться в споры с близкими людьми — выдвигая все новые и новые доводы, которые будут казаться вам убедительными, вы можете, не заметив этого, всерьез обидеть того, кто вам по-настоящему близок и дорог.

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Козерог

Сила зла в этот день настолько велика, что объявление ему войны — дело опрометчивое и самонадеянное, лучше сделать паузу и переждать, когда- уж завтра — энергетика окружающего мира снова станет позитивной.

Водолей

Велика вероятность того, что человек, обидевший вас когда-то, наконец-то получит по заслугам: воспринимайте случившееся без злорадства, а со спокойным достоинством — так вы не навлечете негатив на самого себя.

Рыбы

Любые финансовые операции в этот день вместо прибыли могут принести досадный убыток, поэтому они справедливо находятся под запретом, но можно и нужно составить касающиеся этой отрасли планы на будущее.

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