Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 29 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 29 июня?

Луна рассказывает

День, когда на поверхность выходят силы зла, провоцирующие людей на злые мысли и неблагородные поступки. От того, насколько у нас хватит сил — и желания — противиться негативному влиянию, во многом зависит наше будущее: очистить испорченную карму будет непросто.

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Луна рекомендует

На профессиональное предложение, которое может поступить в этот день, не стоит отвечать поспешно: нужно взять время на размышление, тогда его удастся оценить максимально объективно. Также важно обратить внимание на свое настроение: если на душе легко, значит, все в нашей жизни идет правильно, если ощущается тоску и тяжесть, важно подумать о том, что мы можем в ней изменить.

Луна предостерегает

Приступать к работе над новыми проектами нежелательно — они вряд ли увенчаются успехом. Также в это время велик риск попасть под чужое — негативное — влияние, поэтому очень важно проявлять осторожность.

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