Принц Гарри и Меган Маркл наслаждаются семейным отпуском с детьми в Европе

Меган и Гарри / © Associated Press

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Подробностей не разглашается, Меган Маркл также не делится пока что снимками с их отпуска в своем Instagram.

Также журнал Hello! подтверждает, что Сассекские планируют поездку в Великобританию в следующем месяце и возьмут с собой детей.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Арчи и Лили / © Instagram Меган Маркл

Планировалось, что семья пробудет в стране пять дней, в течение которых герцог и герцогиня примут участие в нескольких мероприятиях, связанных с Играми Invictus, созданными принцем Гарри.

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В июне 2026 года сообщалось, что Гарри и Меган также возьмут с собой своих двоих детей, принца Арчи и принцессу Лилибет. Семья должна была остановиться в различных частных и королевских резиденциях. Дети не будут появляться ни на каких мероприятиях.

Газета The Telegraph сообщила, что Меган, Арчи и Лилибет, возможно, не будут сопровождать Гарри на протяжении всей поездки, их могут доставить в Великобританию и обратно за один день. Вероятно, во время этого визита они воссоединятся со своим дедом, королем Чарльзом, который очень давно не видел своих младших внуков.

Король Чарльз / © ALS Association

Также сообщалось, что Гарри надеялся отвезти своих детей к месту, где похоронена их покойная бабушка, принцесса Диана.

Принцесса Диана / © Associated Press

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