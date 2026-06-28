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Принц Гарри и Меган Маркл наслаждаются семейным отпуском с детьми в Европе
Принц Гарри и Меган Маркл проводят семейный отдых в континентальной Европе.
Подробностей не разглашается, Меган Маркл также не делится пока что снимками с их отпуска в своем Instagram.
Также журнал Hello! подтверждает, что Сассекские планируют поездку в Великобританию в следующем месяце и возьмут с собой детей.
Планировалось, что семья пробудет в стране пять дней, в течение которых герцог и герцогиня примут участие в нескольких мероприятиях, связанных с Играми Invictus, созданными принцем Гарри.
В июне 2026 года сообщалось, что Гарри и Меган также возьмут с собой своих двоих детей, принца Арчи и принцессу Лилибет. Семья должна была остановиться в различных частных и королевских резиденциях. Дети не будут появляться ни на каких мероприятиях.
Газета The Telegraph сообщила, что Меган, Арчи и Лилибет, возможно, не будут сопровождать Гарри на протяжении всей поездки, их могут доставить в Великобританию и обратно за один день. Вероятно, во время этого визита они воссоединятся со своим дедом, королем Чарльзом, который очень давно не видел своих младших внуков.
Также сообщалось, что Гарри надеялся отвезти своих детей к месту, где похоронена их покойная бабушка, принцесса Диана.