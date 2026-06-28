Врач рассказал о неожиданной пользе отварного картофеля для здоровья

полезные свойства отварного картофеля для здоровья / © Associated Press

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В мире, где суперфуды и экзотические ингредиенты часто оказываются в центре внимания, обычный картофель по-прежнему недооценивается. Большинство из нас воспринимает его лишь как гарнир к основному блюду, однако на самом деле он обладает собственными полезными свойствами, которые могут положительно влиять на организм.

По словам врача Юрия Габорца, главное значение имеет не сам картофель, а способ его приготовления. Именно от этого зависит, станет ли он полезным для здоровья продуктом или, наоборот.

Секрет варки картофеля

Специалист объясняет, что отварной картофель содержит так называемый резистентный крахмал. Это вещество действует в организме как своеобразная губка, помогая поглощать токсины и поддерживать здоровье пищеварительной системы.

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Интересно, что полезные свойства становятся ещё более выраженными, если после варки картофель охладить. В таком виде он содержит больше резистентного крахмала, который способствует нормальной работе кишечника.

Поддержание микрофлоры и пищеварения

Охлажденный отварной картофель может стать настоящим союзником для тех, кто заботится о здоровье желудочно-кишечного тракта. По словам врача, она помогает уменьшать воспалительные процессы в кишечнике, может быть полезна при синдроме раздраженного кишечника и служит питательной средой для полезных бактерий.

Именно поэтому этот простой продукт благотворно влияет на микробиом — совокупность микроорганизмов, от которых в значительной степени зависит наше самочувствие и иммунитет.

Картофель и диабет

Один из самых распространенных вопросов касается влияния картофеля на уровень сахара в крови. И здесь, как подчеркивает Юрий, важно учитывать способ приготовления.

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Жареный картофель и картофельное пюре могут довольно быстро повышать уровень глюкозы. В то же время у охлажденного отварного картофеля более низкий гликемический индекс, поэтому в умеренных количествах может быть подходящим вариантом для людей с сахарным диабетом. При этом любые изменения в рационе следует согласовывать с врачом.

Предупреждение

Врач также обращает внимание на то, что не вся картофель одинаково безопасен. Зеленый картофель употреблять не рекомендуется, ведь он содержит токсичные вещества.

Зато качественный отварной картофель с минимальным количеством соли и без жирных соусов легко усваивается, не раздражает желудок и хорошо подходит людям с чувствительным пищеварением.

История с картофелем в очередной раз доказывает, что не стоит оценивать продукты, опираясь лишь на распространенные мифы. То, что многие считают обычным гарниром, на самом деле может приносить организму ощутимую пользу.

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